लखनऊ : सेंटर ऑफ बायो मेडिकल रिसर्च (CBMR) मेडिकल क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है. यह तमाम बीमारियों के बारे में रिसर्च किया जाता है. 2025 में क्रॉनिक बीमारियों पर रिसर्च चल रहा है. इसी के साथ बच्चों में लगातार हार्ट की समस्या क्यों बढ़ रही है. इसपर भी अध्ययन किया जाएगा. संस्थान के निदेशक प्रो. आलोक धवन ने कहा कि कोरोना काल के बाद से देखा जा रहा है कि ज्यादातर मरीज क्रॉनिक दर्द से परेशान हैं. आखिरकार यह दर्द मरीजों को क्यों हो रहा है और इसका निवारण क्या है. बच्चों के हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ गए हैं, इस विषय पर गंभीरता से सोचा जा रहा है.

निदेशक डॉ. आलोक धवन ने कहा कि 2024 में 63 शोध अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में पब्लिश हुए हैं. चार पेटेंट किए गए हैं. इसके अलावा हमारा जो कार्य क्षेत्र है, वह मरीज की भलाई के लिए है. लगभग हजार से डेढ़ हजार मरीज सीधे तौर पर हमारे संस्थान से लाभान्वित हुए हैं. SGPGI, KGMU और लोहिया जैसे बड़े संस्थानों से रेफर होकर मरीज हमारे संस्थान में आते हैं.

तीनों क्षेत्रों में संस्थान कर रहा काम : उन्होंने कहा, डॉक्टर्स को समस्या आती है कि मरीज की बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती या फिर मर्ज किस स्टेज पर है इसकी पहचान कर पाए. जो दवाई मरीज को दी जा रही है, ट्रीटमेंट मरीज को दिया जा रहा है. उसका कितना असर मरीज पर हो रहा है. इन तीनों क्षेत्रों में हमारा संस्थान लगातार काम कर रहा है. संस्थान में फंक्शनल एमआरआई और एनएमआर की सुविधा है. यह भारतवर्ष में गिने-चुने जगहों पर है. इसका फायदा भी हमारे मरीज को पहुंचता है.

उन्होंने कहा कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक गैर-आक्रामक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है, जो मस्तिष्क की गतिविधि को मापता है. यह मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में रक्त प्रवाह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाकर काम करता है, जिससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा विशिष्ट कार्यों या उत्तेजनाओं के दौरान सक्रिय है. फंक्शनल एमआरआई के जरिए छोटे बच्चों की बीमारी डायग्नोज हो सकती है.

कई बीमारियों का लग सकता है पता : निदेशक डॉ. आलोक धवन ने कहा, ईयर इंप्लांट लगाना सही होगा या नहीं. डिप्रेशन का मुख्य कारण पता लग सकता और साथ ही टिनिटस का कारण का पता लगता है. उन्होंने कहा कि एनएमआर से जो हम इसके मार्कर मेटाबॉलिज्म निकालते हैं, खासतौर पर जैसे ट्यूबरक्लोसिस और सारकॉइडोसिस दोनों लंग्स की बीमारी हैं. उनकी भिन्न-भिन्न तरीकों से कैसे डायग्नोज किया जा सकता है. इनके लिए बायोमार्कर विकसित किया गया है. इसके साथ आईआईटी बॉम्बे ने डिवाइस डेवलप किया है.

उन्होंने कहा कि क्रॉनिक दर्द एक ऐसा दर्द है जिसको बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है. कोविड से संबंधित एक्यूट रेस्पिरेट्री डिजीज थी, उसको लेकर संस्थान ने शोध किया और उसमें यह पाया कि जब मरीज आईसीयू में पहुंचा, तो उसे किस स्तर का इंफेक्शन था. अक्सर यह लगता है कि मरीज को हल्का इंफेक्शन है, लेकिन बाद में पता चलता की मरीज को सीवर इंफेक्शन है.

मेटाबॉलिक मार्कर बताएगा कितना है संक्रमण : अब हमने मेटाबॉलिक मार्कर ढूंढ लिया है. जिससे पता लग जाता है कि मरीज जब आईसीयू में पहुंचा उस समय मरीज का संक्रमण कितना था. इसकी मदद से बहुत सारे मरीजों की मदद हो पाई है. एसजीपीजीआई में जो मरीज इस स्थिति में आईसीयू में भर्ती होते थे उन मरीजों का बायो मार्कर के द्वारा ही संक्रमण की पहचान की गई. इसका जो मार्कर तैयार किया गया है, वह हमारी डिवाइस का ही एक पार्ट है.

उन्होंने कहा कि कोई भी रिसर्च एक साल में पूरा नहीं होता है. एक रिसर्च के लिए अच्छा खासा समय लगता है. एक रणनीति तैयार की गई है कि अगले तीन साल के लिए प्रोजेक्ट डेवलप किए गए हैं. जिसमें ब्रेन पार्किनसन्स और अल्जाइमर जैसे बीमारियों पर शोध करना हो. जिसमें एसजीपीजीआई और केजीएमयू साथ मिलकर काम करेंगे. इसके अलावा जो मुंक बधिर लोग हैं उनके लिए एक ऐप या प्रोग्राम जिससे वह जल्दी से जल्दी कोकलीयर इम्प्लांट होता है, उससे कैसे बोलना सीख सकें.

इसी प्रकार केमिस्ट्री में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो दवाइयां जरूरी हैं, उनके प्रक्रिया को विकसित किया जा रहा है. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस जनित हैं, उनकी दवाइयों की खोज की जाएगी.

यह भी पढ़ें: दो साल बाद नए रूप में खुला लखनऊ का इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ब्रह्मांड की सैर अब और होगी रोमांचक, जानिए टिकट का दाम