आरोपी पर एनएसए लगाने में नहीं हुआ प्रक्रिया का पालन, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना - MADHYA PRADESH HIGH COURT

जबलपुर हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर जुर्माने की राशि को याचिकाकर्ता के खाते में जमा करने के दिए निर्देश.

MADHYA PRADESH HIGH COURT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : August 9, 2025 at 6:42 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए एनएसए की कार्यवाही को अनुचित करार दिया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने जबलपुर कलेक्टर और शासन के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अनुचित तरीके से जेल में रखा गया था. कोर्ट ने पचास हजार का जुर्माना लगाते हुए इस राशि को याचिकाकर्ता के खाते में 15 दिन के अंदर जमा करने के निर्देश दिए हैं.

जबलपुर निवासी अनुराग ठाकुर की तरफ से दायर की गई थी याचिका

जबलपुर निवासी अनुराग ठाकुर की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसके खिलाफ जिला दंडाधिकारी जबलपुर ने 28 नवंबर 2024 को एनएसए के तहत तीन माह के कारावास की सजा सुनाई थी. कलेक्टर के आदेश पर राज्य सरकार ने पांच दिसंबर को मुहर लगाई. इसके बाद में जेल में निरूद्ध रहने के दौरान एनएनए की अवधि बढ़ाते गए.

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि एनएसए अधिनियम की धारा-तीन की उपधारा-पांच के तहत शासन की पुष्टि का आदेश सात दिन के भीतर केंद्र सरकार को देना अनिवार्य है. राज्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया. याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से दलील दी गई कि केंद्र को सूचना देना अनिवार्य नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा, एनएसए कानून का अपेक्षाकृत कड़ाई से पालन आवश्यक

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दीवानी कानून और आपराधिक कानून के प्रावधानों की व्याख्या के मानदंड अलग-अलग हैं. जिस कारण इस तरह के मामलों में कानून का अपेक्षाकृत कड़ाई से पालन आवश्यक है. एनएसए कार्यवाही में पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के कारण जबलपुर कलेक्टर और शासन के आदेश को निरस्त किया जाता है. युगलपीठ ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के कारण शासन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाता है.

