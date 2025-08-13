ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, बिहार पुलिस भी परेड में शामिल - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची में तैयारी पूरी कर ली गई है. इसी के तहत फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया.

Independence Day 2025
फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान रांची डीसी और एसएसपी (Etv Bharat)
Published : August 13, 2025 at 12:59 PM IST

रांची: स्वतंत्रता दिवस के लिए बुधवार को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई. स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले मुख्य समारोह से पहले रिहर्सल का यह आखिरी दिन है, जिसमें सभी प्लाटून फुल ड्रेस रिहर्सल करती हैं. बुधवार को आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और सीनियर पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने परेड की सलामी ली.

डीसी और एसएसपी ने लिया हिस्सा

स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होना है. इस बार झारखंड के राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराएंगे. ऐसे में बुधवार को रांची के आईजी मनोज कौशिक, डीसी और एसएसपी की देखरेख में सभी प्लाटून ने फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया. ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह में हर कार्यक्रम का आयोजन कैसे होगा, इसका अभ्यास किया गया.

उदाहरण के लिए, मंच पर मुख्य अतिथि और अन्य वीआईपी अतिथियों के बैठने की व्यवस्था क्या होगी, मुख्य अतिथि वीरता पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारियों को पदक कैसे प्रदान करेंगे, इन सबका अभ्यास किया गया. डीआईजी सह एसएसपी रांची ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने समारोह में आने वाले सभी आगंतुकों की गहन जांच करने और इस बात का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया कि कोई भी अवांछित व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री लेकर समारोह स्थल में प्रवेश न कर सके.

बिहार पुलिस भी परेड में ले रही है हिस्सा

झारखंड पुलिस की विभिन्न शाखाओं के अलावा, इस बार बिहार पुलिस भी 15 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में हिस्सा ले रही है. बिहार पुलिस के साथ, कुल 14 बटालियन परेड में हिस्सा लेंगी. इनमें सीआईएसएफ, आईटीबीपी, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 10, एसएसबी, एनएनसी स्काउट, रांची पुलिस (महिला और पुरुष बटालियन) और होमगार्ड शामिल हैं.

राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा

राज्यपाल संतोष गंगवार 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मोरहाबादी में ध्वजारोहण करेंगे. मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में कोई चूक न हो, इसके लिए 200 पुलिसकर्मियों के साथ 50 से अधिक दंडाधिकारी तैनात रहेंगे और सादे कपड़ों में भी जवान तैनात रहेंगे. डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है.

ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में पदक प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पदक प्रदान किए जाएंगे. इसके साथ ही, एक नई परंपरा के तहत अब दूसरे राज्यों की पुलिस भी परेड में शामिल होने लगी है. इसी के तहत इस बार बिहार पुलिस झारखंड की परेड में शामिल हो रही है. अधिकारियों और जवानों को ब्रीफिंग दी गई.

समारोह की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रतिनियुक्त पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त ब्रीफिंग भी की गई. इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक, उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाया तथा सभी पदाधिकारियों को समय पर अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर सौंपे गए कार्य एवं दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया. रांची डीसी भजन्त्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने कार्य, दायित्व एवं प्रतिनियुक्ति स्थल की पूरी जानकारी रखें तथा मुख्य अतिथियों का समय पर आगमन एवं प्रस्थान सुनिश्चित करें.

मोरहाबादी मैदान मेें आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले विभिन्न प्लाटून निम्न हैं:

  • सीआरपीएफ - एक प्लाटून
  • आईटीबीपी - एक प्लाटून
  • एसएसबी - एक प्लाटून
  • सीआईएसएफ - एक प्लाटून
  • झारखंड जगुआर - एक प्लाटून
  • जैप-1 - एक प्लाटून एवं एक प्लाटून बैण्ड पार्टी
  • जैप-2 - एक प्लाटून
  • जैप-10 - एक प्लाटून एवं एक प्लाटून बैण्ड पार्टी
  • रांची पुलिस (महिला) - एक प्लाटून
  • होमगार्ड - एक प्लाटून एवं एक प्लाटून बैण्ड पार्टी
  • एनसीसी एसआर - एक प्लाटून (ब्वॉयज)
  • एनसीसी - एक प्लाटून (गर्ल्स)
  • रांची पुलिस (पुरुष) - एक प्लाटून
  • बिहार पुलिस - एक प्लाटून

