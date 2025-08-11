नई दिल्ली: फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (एफएसएल) ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दो अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक सीडी की एफएसएल रिपोर्ट दाखिल की. राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीलबंद रिपोर्ट और परिणाम रिकॉर्ड में ले लिए.

केजरीवाल के खिलाफ केस में FSL को निर्देशः कोर्ट ने एफएसएल को रिपोर्ट की एक एक्स्ट्रा कॉपी जांच अधिकारी (आईओ) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने आईओ को जांच पूरी करने को कहा है. मामले की अगली सुनवावाई 27 अगस्त होगी. एफएसएल के एक अधिकारी सोमवार को अदालत में पेश हुए.

बता दें कि 10 जून को कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक मामले में सीडी से संबंधित रिपोर्ट दाखिल न करने पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया था.

इससे पहले 23 मई को, अदालत ने उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक मामले में एक सीडी की जांच करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उन्हें रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. 23 मई को, दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कहा गया कि सीडी को विशेषज्ञ की राय के लिए एफएसएल भेज दिया गया है.

जांच अधिकारी (आईओ) की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने निदेशक को एक नोटिस जारी कर उनसे वर्तमान मामले में शीघ्र परिणाम घोषित करने और रिपोर्ट दाखिल करने का अनुरोध किया. 8 मई को, जांच अधिकारी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद, अदालत ने धारा 65बी प्रमाणपत्र के साथ तस्वीरों वाली सीडी जारी कर दी. जांच अधिकारी ने दलील दी कि सीडी को एफएसएल भेजना आवश्यक है.

अदालत ने कहा कि दी गई दलीलों से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में आगे की जांच के लिए सीडी की आवश्यकता है. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने तस्वीरें उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की है.

क्या है पूरा मामला

अदालत ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ 2019 में द्वारका क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक मामले में दर्ज शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. 28 मार्च को, पुलिस ने अदालत को बताया था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है. शिकायतकर्ता ने द्वारका क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है. यह निर्देश शिव कुमार सक्सेना नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक शिकायत पर पारित किया गया था. अदालत ने कहा था कि अदालत का विचार है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है.

