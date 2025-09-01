लखनऊ : आम जनमानस को मिलावटी व असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) लखनऊ ने बड़ी कार्रवाई की है. थाना काकोरी स्थित श्री राधे उद्योग का लाइसेंस कैंसिल कर बिक्री पर रोक लगा दी है. यहां पर बड़ी मात्रा में मिठाइयों का निर्माण हो रहा था.

एफएसडीए के संयुक्त कमिश्नर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर निरीक्षण में पाया गया कि परिसर में सूजी हलवा, कराची हलवा, डोडा, बर्फी, सूजी बर्फी आदि मिठाइयों का निर्माण एवं भंडारण किया जा रहा था. मौके से सूजी, चीनी, बूंदी, इलायची, सेफोलाइट, लिक्विड ग्लूकोज, स्किम्ड मिल्क पाउडर, मूंगफली दाना, फूड कलर, पाम ऑयल समेत भारी मात्रा में पैकिंग मैटेरियल, मशीनें व गैस सिलेंडर भी बरामद हुए.

उन्होंने बताया कि मिलावट की आशंका पर 20 नमूने जांच के लिए आगरा की प्रयोगशाला भेजे गए थे. जांच रिपोर्ट में 5 नमूने असुरक्षित और 12 अधोमानक घोषित हुए. इनमें फिटकरी, सेफोलाइट, कराची हलवा, डोडा बर्फी और रंगयुक्त मूंगफली दाना सीधे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए. जबकि स्किम्ड मिल्क पाउडर, खंडसारी चीनी, इलायची, बूंदी, बर्फी और फूड कलर समेत अन्य उत्पाद अधोमानक घोषित हुए.

विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मौके पर 31 किलो फिटकरी, 6 किलो सेफोलाइट, करीब 3,131 किलो रिफाइंड पाम ऑयल, 2,098 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 2,473 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर और 1,248 किलो खंडसारी शुगर समेत लगभग 10 लाख रुपये का माल सीज किया गया.

रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने फर्म श्री राधे उद्योग का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए मिठाई निर्माण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही थाना काकोरी पुलिस को प्रतिष्ठान बंद कराने के निर्देश भेजे गए हैं.

इस कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे.पी. सिंह व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम शामिल रही. विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जिले में जो भी खाद्य विनिर्माता जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

