विश्व प्रसिद्ध हैं सिवनी के लड्डू गोपाल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 5:02 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 5:44 PM IST

रतलाम (दिव्यराज सिंह) : भगवान को आपने दूध का भोग लगते देखा होगा पर सिवनी के लड्डू गोपाल फ्रूटी के शौकीन हैं. दरअसल, सिवनी के विश्व प्रसिद्ध लड्डू गोपाल इन दिनों रतलाम यात्रा पर हैं. रतलाम में तीन दिनों तक तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने और यहां का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद आज शाम उनकी विदाई होने वाली है. लेकिन उसके पहले इन बाल गोपाल को हर कोई अपने घर ले जाने और उन्हें जी भर के गोद में खिलाने को बेताब हैं. नवजात बच्चे की तरह लोग करते हैं सेवा (Etv Bharat) भगवान के बाल रूप को देखने उमड़ा जन सैलाब जिन यजमान के घर लड्डू गोपाल पधारे हैं.वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. जिस प्रकार किसी नवजात शिशु को घर में हर कोई दुलारना और गोद में लेना चाहता है, ठीक उसी प्रकार बाल गोपाल को भी गोद में उठाने के लिए सभी आतुर हैं. कोई उन्हें मिठाई और पेड़े खिला रहा है, तो कोई उन्हें दूध और फ्रूटी पिला रहा है. हर कोई इन्हें घर ले जाने को बेताब (Etv Bharat)

चॉकलेट और फ्रूटी के शौकीन हैं लड्डू गोपाल रतलाम में पधारे लड्डू गोपाल के स्वागत के लिए हर कोई अलग-अलग तरह से भोग लगा रहा है. कोई मिठाइयां, फल और व्यंजन लेकर आ रहा है तो कोई लड्डू गोपाल की खास पसंद की चॉकलेट और फ्रूटी लेकर पहुंच रहा है.गर्मी और उमस भरे मौसम में श्रद्धालु उन्हें छाछ, दही, लस्सी और फ्रूटी जैसे ठंडे पेय पदार्थ का भोग लगा रहे हैं. उन्हें गर्मी से बचाने के लिए पंखे से हवा भी की जा रही है. भोग ग्रहण करने के बाद उनके मुख और होठों को रुमाल से साफ किया जाता है. चॉकलेट और फ्रूटी के शौकीन हैं लड्डू गोपाल (Etv Bharat) विश्व प्रसिद्ध हैं सिवनी के लड्डू गोपाल दरअसल, सिवनी के यह लड्डू गोपाल देश नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है. यह लड्डू गोपाल बड़े ही नटखट और घुमक्कड़ हैं. श्रद्धालुओं के बुलावे पर यह उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं और श्रद्धालुओं से एक बालक की तरफ पूरी सेवा करवाते हैं. इस सेवा में उन्हें नहलाना, भोजन कराना, उन्हें खिलाना और सुलाने के लिए लोरी सुनाने तक के कार्य किए जाते हैं. लड्डू गोपाल काे लाड़ प्यार से रखते हैं भक्त (Etv Bharat) लड्डू गोपाल की फ्लाइट और ट्रेन की होती है टिकट लड्डू गोपाल की यात्रा के लिए किसी सामान्य व्यक्ति की तरह इनका भी बाकायदा ट्रेन और प्लेन का टिकट लिया जाता है. या फिर निजी वाहन में सीट पर विराजमान होकर लड्डू गोपाल यात्रा करते हैं. लड्डू गोपाल 17 मई से लेकर 21 मई तक रतलाम प्रवास पर हैं. वे यहां के सत्यनारायण गेहलोत के घर पर पधारे हैं. चॉकलेट और फ्रूटी के शौकीन हैं लड्डू गोपाल (Etv Bharat) लड्डू गोपाल की 2030 तक यात्राओं की एडवांस बुकिंग सत्यनारायण गहलोत ने बताया कि लड्डू गोपाल को अपने घर आमंत्रित करने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है. कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने यह अर्जी लगाई थी जिस पर उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है. सत्यनारायण के अनुसार भगवान लड्डू गोपाल के बुलावे की सूची इतनी लंबी है कि वर्ष 2030 तक उनकी सभी यात्राएं पहले से ही बुक हैं. सिवनी वाले लड्डू गोपाल की कहानी सिवनी के लड्डू गोपाल वहां के जलज दंपत्ति के यहां उनकी संतान के रूप में रहते हैं. राजेश और अर्चना जलज की कोई संतान नहीं थी. श्रद्धालुओं के अनुसार किसी साधु के द्वारा उन्हें यह चमत्कारिक बाल लड्डू गोपाल की मूर्ति आशीर्वाद स्वरुप दी गई थी. लेकिन इसके बाद ऐसे चमत्कारिक घटनाक्रम हुए की लगने लगा कि लड्डू गोपाल स्वयं ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होकर अपनी लीलाएं रच रहे हैं. 2030 तक लड्डू गोपाल की यात्राओं की एडवांस बुकिंग (Etv Bharat) बाल गोपाल की स्मृति को प्रतिस्थापित करने का भी प्रयास किया गया लेकिन माता को स्वप्न देकर स्वयं लड्डू गोपाल ने उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करने की मांग की. इसके बाद से ही नन्हे लड्डू गोपाल भक्तगणों के घर में ही निवास करते हैं और भक्तों के बुलावे पर उनके यहां पहुंचते हैं.जो भी लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाते हैं वह उन्हें एक बालक की तरह रखते हैं और देखभाल करते हैं. यह भी पढ़ें- न मालिक ना नौकर, भगवान भरोसे चल रही दुकान, पैसे रखिए लड्डू लेकर जाइए

सिवनी के लड्डू गोपाल बड़े घुमक्कड़ और नखरीले, दूध पसंद नहीं, चाय-चॉकलेट के शौकीन हालांकि, भगवान लड्डू गोपाल का आज विदाई का समय आ गया है, जिससे यहां का गहलोत परिवार बड़ा भाव विभोर हो रहा है. उनका कहना है कि कान्हा सब कुछ सूना करके चले जाएंगे.

