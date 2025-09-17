ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर हुई लड़की से दोस्ती, शातिर लड़के ने चली चाल

दुर्ग: छावनी पुलिस ने इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती से दोस्ती कर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान तुषार गोयल के रूप में हुई है. एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि प्रार्थी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी पुत्री से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसका विश्वास हासिल किया. इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी से घर के सारे गहने मंगवा लिए. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लाखों के गहने और नकदी युवती से ठग लिए. सीएसपी सुखनंदन राठौर के मुताबिक आरोपी युवक ने करीब 40 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया.

लाखों के गहने और नकदी ठगे: आरोपी ने प्रार्थी की पुत्री से दो नेकलेस, दो चैन, तीन जेट्स अंगूठी, चार चूड़ी, तीन लेडीज अंगूठी, एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी झुमका, पांच जोड़ी टॉप्स, डायमंड पेंडल के साथ एक चैन, एक नथनी समेत करीब 165 ग्राम के सोने-चांदी के आभूषण जिनकी कीमत करीब 18 लाख रुपए है हड़प लिए. इसके अलावा, आरोपी ने प्रार्थी राजकुमार गुप्ता और उनकी पत्नी मंजू गुप्ता के नाम पर जमा 26 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट राशि भी धोखे से निकाल ली.