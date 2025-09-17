ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर हुई लड़की से दोस्ती, शातिर लड़के ने चली चाल

पीड़ित लड़की के पिता ने जब थाने में शिकायत दर्ज कराई तो शातिर युवक के कारनामे सुन पुलिस भी दंग रह गई.

शातिर लड़के ने चली चाल (ETV Bharat)
दुर्ग: छावनी पुलिस ने इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती से दोस्ती कर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान तुषार गोयल के रूप में हुई है. एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि प्रार्थी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी पुत्री से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसका विश्वास हासिल किया. इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी से घर के सारे गहने मंगवा लिए. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लाखों के गहने और नकदी युवती से ठग लिए. सीएसपी सुखनंदन राठौर के मुताबिक आरोपी युवक ने करीब 40 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया.

लाखों के गहने और नकदी ठगे: आरोपी ने प्रार्थी की पुत्री से दो नेकलेस, दो चैन, तीन जेट्स अंगूठी, चार चूड़ी, तीन लेडीज अंगूठी, एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी झुमका, पांच जोड़ी टॉप्स, डायमंड पेंडल के साथ एक चैन, एक नथनी समेत करीब 165 ग्राम के सोने-चांदी के आभूषण जिनकी कीमत करीब 18 लाख रुपए है हड़प लिए. इसके अलावा, आरोपी ने प्रार्थी राजकुमार गुप्ता और उनकी पत्नी मंजू गुप्ता के नाम पर जमा 26 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट राशि भी धोखे से निकाल ली.

आरोपी ने युवती से पहले इंटाग्राम के जरिए दोस्ती की.दोस्ती के बाद उसने युवती को बरगलाकर उससे घर के गहने और नकली ले लिए. पीड़ित परिवार का फिक्स डिपॉजिट भी निकलवा लिया. आरोपी खुद को कपड़ों का बड़ा व्यापारी बताता था: सुखनंदन राठौर, एडिशनल एसपी

आरोपी ने गाड़ी भी परिवार से कराया था फायनेंस: यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार के नाम से फायनेंस कराकर चार दोपहिया वाहन और मोबाइल भी ठग लिए. इसके अलावा अन्य व्यक्तियों से कार दिलाने के नाम पर भी 6.6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की. आरोपी खुद को कपड़ों का बड़ा व्यवसायी बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था. आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार किराए के मकान बदलता रहता था.

आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया: पुलिस ने आरोपी से जब्त आभूषण, चार दोपहिया वाहन और अन्य सामान बरामद किया है. उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. यह मामला पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से युवती को फंसाकर परिवार को करोड़ों की चपत लगाई है.

