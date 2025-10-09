आगरा में शराब के पैसों के लिए दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या; सोते समय फावड़े से किया था हमला
डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मामला संवेदनशील था. आरोपी की मदद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 12:11 PM IST
आगरा: ताजगंज श्मशान घाट पर चिता जलाने वाले युवक की निर्मम हत्या का राज खुल गया है. मृतक का मर्डर करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसी का दोस्त है. पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी ने यह कबूल किया कि उसने शराब के पैसों की उधारी के लिए दोस्त की हत्या कर दी थी. उसने सोते समय दोस्त पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला करके मार डाला. मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले का खुलासा किया. घटना आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र की है.
जानकारी के मुताबिक, ताजगंज थाना क्षेत्र के दरगाह जलाल बुखारी निवासी शमशुद्दीन ताजगंज श्मशान घाट पर तीन साल से चिता जलाने का काम करता था. 6 अक्टूबर 2025 (रविवार) को सुबह शमशुद्दीन लहूलुहान हालत में मिला था. हमलावर ने उसकी एक आंख भी नोच ली थी और चेहरे पर फावड़े से हमला किया था. चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था. उसे गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां से डॉक्टर ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही शमशुद्दीन ने दम तोड़ दिया था.
डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया मृतक शमशुद्दीन के भाई बदरुद्दीन ने ताजगंज थाना पुलिस से शिकायत की थी. उसने तहरीर देकर बताया था कि छत्ता निवासी हिमांशु की वजह से भाई की ये हालत हुई है. दोनों पहले दोस्त थे. हिमांशु और शमशुद्दीन दोनों साथ में काम करते थे. दोनों में कई बार रुपए और शराब को लेकर झगड़ा हो चुका है.
डीसीपी ने बताया कि जब हिमांशु को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह शमशुद्दीन से शराब 9 पौवों का पैसा मांग रहा था. वह बार-बार टालमटोल कर रहा था. इस पर दोनों में विवाद हुआ. शनिवार रात जब शमशुद्दीन कंबल ओढ़कर सो गया तो मैंने फावड़े से उसके चेहरे पर कई वार किए.
डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मामला यह बेहद संवेदनशील था. आरोपी के साथ-साथ उसकी मदद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई होगी.
