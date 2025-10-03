नोएडा में जुमे की नमाज के दौरान बढ़ाई गई सुरक्षा, दिन भर अलर्ट पर रही पुलिस, शांति का देते रहे संदेश
बरेली में चल रहे विवाद के मद्देनजर नोएडा में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासनिक महकमा अलर्ट पर रहा.
Published : October 3, 2025 at 5:08 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : बरेली में विवाद के मद्देनजर शुक्रवार को नोएडा में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर रहा. पुलिस के अनुसार नोएडा की 116 मस्जिदों पर पुलिस की मुस्तैदी रही. प्रशासन ने मौलानाओं के साथ बैठक कर उन्हें पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर नमाज अता करने की अपील की, जिसके बाद नोएडा में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई.
नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी. नोएडा क्षेत्र में स्थित 116 मस्जिदों मे शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अता कराई गई. इसके लिए सभी थाना क्षेत्र के प्रभारी और अर्धसैनिक बल मौके पर मौजूद रहे. डीसीपी नोएडा ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथ में रखी. सभी मस्जिदों पर औचक निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए.
नोएडा के सादरपुर, सलारपुर, निठारी, फेस-1 सभी क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण बड़ी मस्जिद हैं, वहां पर सभी एडीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी और पीएसी पुलिस बल को तैनात किया गया और एडीसीपी सभी क्षेत्र में विजिट करते रहे.
