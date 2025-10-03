ETV Bharat / state

नोएडा में जुमे की नमाज के दौरान बढ़ाई गई सुरक्षा, दिन भर अलर्ट पर रही पुलिस, शांति का देते रहे संदेश

बरेली में चल रहे विवाद के मद्देनजर नोएडा में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासनिक महकमा अलर्ट पर रहा.

नोएडा में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न
नोएडा में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2025 at 5:08 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : बरेली में विवाद के मद्देनजर शुक्रवार को नोएडा में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर रहा. पुलिस के अनुसार नोएडा की 116 मस्जिदों पर पुलिस की मुस्तैदी रही. प्रशासन ने मौलानाओं के साथ बैठक कर उन्हें पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर नमाज अता करने की अपील की, जिसके बाद नोएडा में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई.

नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी. नोएडा क्षेत्र में स्थित 116 मस्जिदों मे शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अता कराई गई. इसके लिए सभी थाना क्षेत्र के प्रभारी और अर्धसैनिक बल मौके पर मौजूद रहे. डीसीपी नोएडा ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथ में रखी. सभी मस्जिदों पर औचक निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए.

नोएडा के 116 मस्जिदों शांतिपूर्वक अता की गई जुमे की नमाज (ETV Bharat)
नोएडा में स्थित जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अता की गई. 2000 पुलिसकर्मियों के साथ अर्धसैनिक बल को जुम्मे की नमाज अता करने के लिए तैनात किया गया. डीसीपी नोएडा ने बताया कि पहले से धर्मगुरुओं से मीटिंग कर ली गई और सभी से संवाद करके सभी को आपसी सौहार्द के साथ धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया.
नोएडा में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न
नोएडा में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न (ETV Bharat)

नोएडा के सादरपुर, सलारपुर, निठारी, फेस-1 सभी क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण बड़ी मस्जिद हैं, वहां पर सभी एडीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी और पीएसी पुलिस बल को तैनात किया गया और एडीसीपी सभी क्षेत्र में विजिट करते रहे.

डीसीपी नोएडा सेक्टर 8 में स्थित जामा मस्जिद पर रहे मौजूद
डीसीपी नोएडा सेक्टर 8 में स्थित जामा मस्जिद पर रहे मौजूद (ETV Bharat)

