राजीव प्रताप का केदार घाट पर अंतिम संस्कार, सीएम ने दिए जांच के निर्देश, 10 दिन बाद जोशियाड़ा बैराज से मिला था शव

उत्तरकाशी: जोशियाड़ा बैराज से बरामद स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप के शव का केदार घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है. राजीव प्रताव बीती 18 सितंबर से लापता चल रहे थे. जो गंगोरी-गरमपानी के बीच से अचानक लापता हो गए थे, उसकी कार स्यूणा के पास भागीरथी नदी में मिली थी. जबकि, उनका शव जोशियाड़ा बैराज से बरामद हुआ.

18 सितंबर की रात दोस्त की कार लेकर निकला था राजीव प्रताप: उत्तरकाशी पुलिस के मुताबिक, बीती 18 सितंबर की रात स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप अपने एक दोस्त सोबन सिंह की कार लेकर ज्ञानसू से गंगोरी के लिए रवाना हुए थे. अगले दिन सुबह तक जब राजीव नहीं लौटा तो उसके दोस्त ने इसकी जानकारी पुलिस को देकर उसकी खोजबीन शुरू की. खोजबीन के दौरान 19 सितंबर को स्यूणा गांव के पास सोबन सिंह की कार भागीरथी नदी के बीच में मिली, लेकिन उसमें राजीव प्रताप मौजूद नहीं था.

इसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर नगर कोतवाली में दर्ज करवाई. पुलिस समेत एसडीआरएफ ने भागीरथी नदी में खोजबीन की. साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन उसमें उसका कुछ पता नहीं लग पाया. वहीं, डीएम और एसपी के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और क्यूआरटी टीम ने गंगोरी से लेकर चिन्यालीसौड़ तक भागीरथी नदी में खोज अभियान शुरू किया गया.