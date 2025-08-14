ETV Bharat / state

शशि भूषण राय को कहा जाता है संथाल का गांधी, स्वतंत्रता संग्राम में निभाई थी अहम भूमिका, पढ़ें रिपोर्ट - FREEDOM FIGHTER SHASHI BHUSHAN RAI

संथाल क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी शशि भूषण राय ने आजादी के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. वे पिछड़ों और दलितों की आवाज बने.

Graphics Image
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 7:46 PM IST

5 Min Read

देवघर: झारखंड के संथाल क्षेत्र को आंदोलनकारियों का गढ़ कहा जाता है. क्योंकि इसी क्षेत्र से बड़े-बड़े आंदोलनकारियों ने आंदोलन कर देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है. संथाल क्षेत्र में आंदोलनकारी और स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो इस इलाके में फूलो-झानो, सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव सहित कई ऐसे क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपना खून बहाकर देश को आजादी दिलाई है.

समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे शशि भूषण राय

ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम में शुमार है देवघर के ब्रह्मपुरा के रहने वाले शशि भूषण राय का. शशि भूषण राय का जन्म 1887 में हुआ था. वह बंगाली-घटवाल समुदाय के समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे. धनवान होने के बावजूद वे पिछड़ों और दलितों के लिए आवाज उठाते थे.

संवाददाता हितेश की रिपोर्ट (Etv Bharat)

आजादी में शशि भूषण राय का कुशल नेतृत्व

देवघर जिले के आंदोलनकारियों के बारे में जानकारी रखने वाले और राजनीतिक जानकार जनार्दन पांडे बताते हैं कि देश के आंदोलन में शशि भूषण राय का बहुत बड़ा योगदान है. उन्हें संथाल क्षेत्र का गांधी भी कहा जाता था. गांधी जी जब झारखंड दौरे पर आए थे तो उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी.

शशि भूषण राय की पत्नी को कांग्रेस ने दिया टिकट

जनार्दन पांडे बताते हैं कि शशि भूषण राय के कामों को देखते हुए तत्कालीन कांग्रेस ने उनकी पत्नी शैल बाला राय को देवघर से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट किया था और वे इस विधानसभा से विधायक भी बनी थीं. देश को आजाद करने में शशि भूषण राय की लगन और मेहनत को देखते हुए कांग्रेस ने उनके निधन के बाद उन्हें सम्मान दिया.

शशि भूषण राय से राजनीति का मूल मंत्र सीखते थे नेता

देवघर के इतिहास पर गहरी पकड़ रखने वाले और जानकार बताते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा जैसे कद्दावर नेता भी शशि भूषण राय के नेतृत्व में राजनीति का मूल मंत्र सीखते थे. शशि भूषण राय अपने जमाने के विद्वान सामाजिक कार्यकर्ता की श्रेणी में आते थे और उनकी विद्वता का सम्मान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी किया करते थे.

शशि भूषण राय का परिवार चलाता है गांव में स्कूल

शशि भूषण राय, समाज में शिक्षा को आगे बढ़ाने पर हमेशा जोर दिया करते थे. इसलिए शशि भूषण राय के परिवार के लोग ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में स्कूल खोलकर बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं. शशि भूषण राय के नाम से राज्य सरकार की तरफ से एक प्लस टू स्कूल चलाया जा रहा है. वहीं देवघर में शशि भूषण राय के नाम से एक रोड का नाम भी रखा गया है.

महाजनी व्यवस्था के खिलाफ थे शशि भूषण राय

शशि भूषण राय के परिजन अरुण कुमार राय बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में उनके दादाजी ने जो कुर्बानी दी है. उस हिसाब से उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है. स्वतंत्रता सेनानी शशि भूषण राय के पोते हेमंत राय बताते हैं कि पारिवारिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद उनके दादाजी हमेशा ही सूदखोरी, महाजनी व्यवस्था जैसे असामाजिक नियमों के खिलाफ थे.

शशि भूषण राय कई एकड़ जमीन, समाज कल्याण के लिए दान कर चुके हैं. वर्तमान में शशि भूषण राय के सिर्फ एक बेटे जिंदा हैं, जो मुंबई में रहते हैं. शशि भूषण राय के तीन बेटों में से दो बेटे का निधन हो चुका है.

शशि भूषण राय के नाम से योजना चलाने की जरूरत

शशि भूषण राय को चाहने वाले लोगों का कहना है कि हम 79वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. लेकिन आज भी कई ऐसे युवा हैं, जो शशि भूषण राय के योगदान से अपरिचित है. लोगों ने कहा कि ऐसे महान शख्सियतों के नाम से राज्य सरकार को योजनाएं निकालनी चाहिए ताकि लोगों को अपने आंदोलनकारियों के बारे में जानकारी हो सके.

शिक्षा के लिए करते थे प्रेरित

लोगों ने बताया कि शशि भूषण राय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ही लोगों से अपील करते थे. इसीलिए उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उनके समर्थकों और परिवारजनों द्वारा गांव गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं. उनके परिवार के सदस्य संथाल क्षेत्र के सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलकर शशि भूषण राय को सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं.

शशि भूषण राय के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की मांग

शशि भूषण राय के परिजनों ने बताया कि वह सरकार से अपील करते हैं कि उनके कार्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए. ताकि देश की आजादी में संथाल क्षेत्र के योगदान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके.

ये भी पढ़ें: झारखंड में पड़ी है लाखों एकड़ भूदान की जमीन, आखिर कहां अटका है मामला, जानिए भूमिहीनों के बीच कब होगा वितरण

भूदान की जमीन बंटने से झारखंड में लघु क्रांति संभव, अहंकार और रैट कंपटीशन है युद्ध का कारण, बापू के अनुयायियों से खास बातचीत

गोड्डा के किसानों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर छोड़ी थी नील की खेती, पुरातत्विक अवशेष में छिपे हैं अतीत के राज

देवघर: झारखंड के संथाल क्षेत्र को आंदोलनकारियों का गढ़ कहा जाता है. क्योंकि इसी क्षेत्र से बड़े-बड़े आंदोलनकारियों ने आंदोलन कर देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है. संथाल क्षेत्र में आंदोलनकारी और स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो इस इलाके में फूलो-झानो, सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव सहित कई ऐसे क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपना खून बहाकर देश को आजादी दिलाई है.

समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे शशि भूषण राय

ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम में शुमार है देवघर के ब्रह्मपुरा के रहने वाले शशि भूषण राय का. शशि भूषण राय का जन्म 1887 में हुआ था. वह बंगाली-घटवाल समुदाय के समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे. धनवान होने के बावजूद वे पिछड़ों और दलितों के लिए आवाज उठाते थे.

संवाददाता हितेश की रिपोर्ट (Etv Bharat)

आजादी में शशि भूषण राय का कुशल नेतृत्व

देवघर जिले के आंदोलनकारियों के बारे में जानकारी रखने वाले और राजनीतिक जानकार जनार्दन पांडे बताते हैं कि देश के आंदोलन में शशि भूषण राय का बहुत बड़ा योगदान है. उन्हें संथाल क्षेत्र का गांधी भी कहा जाता था. गांधी जी जब झारखंड दौरे पर आए थे तो उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी.

शशि भूषण राय की पत्नी को कांग्रेस ने दिया टिकट

जनार्दन पांडे बताते हैं कि शशि भूषण राय के कामों को देखते हुए तत्कालीन कांग्रेस ने उनकी पत्नी शैल बाला राय को देवघर से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट किया था और वे इस विधानसभा से विधायक भी बनी थीं. देश को आजाद करने में शशि भूषण राय की लगन और मेहनत को देखते हुए कांग्रेस ने उनके निधन के बाद उन्हें सम्मान दिया.

शशि भूषण राय से राजनीति का मूल मंत्र सीखते थे नेता

देवघर के इतिहास पर गहरी पकड़ रखने वाले और जानकार बताते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा जैसे कद्दावर नेता भी शशि भूषण राय के नेतृत्व में राजनीति का मूल मंत्र सीखते थे. शशि भूषण राय अपने जमाने के विद्वान सामाजिक कार्यकर्ता की श्रेणी में आते थे और उनकी विद्वता का सम्मान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी किया करते थे.

शशि भूषण राय का परिवार चलाता है गांव में स्कूल

शशि भूषण राय, समाज में शिक्षा को आगे बढ़ाने पर हमेशा जोर दिया करते थे. इसलिए शशि भूषण राय के परिवार के लोग ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में स्कूल खोलकर बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं. शशि भूषण राय के नाम से राज्य सरकार की तरफ से एक प्लस टू स्कूल चलाया जा रहा है. वहीं देवघर में शशि भूषण राय के नाम से एक रोड का नाम भी रखा गया है.

महाजनी व्यवस्था के खिलाफ थे शशि भूषण राय

शशि भूषण राय के परिजन अरुण कुमार राय बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में उनके दादाजी ने जो कुर्बानी दी है. उस हिसाब से उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है. स्वतंत्रता सेनानी शशि भूषण राय के पोते हेमंत राय बताते हैं कि पारिवारिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद उनके दादाजी हमेशा ही सूदखोरी, महाजनी व्यवस्था जैसे असामाजिक नियमों के खिलाफ थे.

शशि भूषण राय कई एकड़ जमीन, समाज कल्याण के लिए दान कर चुके हैं. वर्तमान में शशि भूषण राय के सिर्फ एक बेटे जिंदा हैं, जो मुंबई में रहते हैं. शशि भूषण राय के तीन बेटों में से दो बेटे का निधन हो चुका है.

शशि भूषण राय के नाम से योजना चलाने की जरूरत

शशि भूषण राय को चाहने वाले लोगों का कहना है कि हम 79वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. लेकिन आज भी कई ऐसे युवा हैं, जो शशि भूषण राय के योगदान से अपरिचित है. लोगों ने कहा कि ऐसे महान शख्सियतों के नाम से राज्य सरकार को योजनाएं निकालनी चाहिए ताकि लोगों को अपने आंदोलनकारियों के बारे में जानकारी हो सके.

शिक्षा के लिए करते थे प्रेरित

लोगों ने बताया कि शशि भूषण राय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ही लोगों से अपील करते थे. इसीलिए उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उनके समर्थकों और परिवारजनों द्वारा गांव गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं. उनके परिवार के सदस्य संथाल क्षेत्र के सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलकर शशि भूषण राय को सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं.

शशि भूषण राय के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की मांग

शशि भूषण राय के परिजनों ने बताया कि वह सरकार से अपील करते हैं कि उनके कार्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए. ताकि देश की आजादी में संथाल क्षेत्र के योगदान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके.

ये भी पढ़ें: झारखंड में पड़ी है लाखों एकड़ भूदान की जमीन, आखिर कहां अटका है मामला, जानिए भूमिहीनों के बीच कब होगा वितरण

भूदान की जमीन बंटने से झारखंड में लघु क्रांति संभव, अहंकार और रैट कंपटीशन है युद्ध का कारण, बापू के अनुयायियों से खास बातचीत

गोड्डा के किसानों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर छोड़ी थी नील की खेती, पुरातत्विक अवशेष में छिपे हैं अतीत के राज

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN INDEPENDENCE HISTORYAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025स्वतंत्रता सेनानी शशि भूषण रायSOCIAL REFORMER SHASHI BHUSHAN RAIFREEDOM FIGHTER SHASHI BHUSHAN RAI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.