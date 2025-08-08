Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रक्षाबंधन से पहले बस अड्डों पर भारी भीड़, यात्रियों को करनी पड़ रही मशक्कत; जानिए वजह - FREE TRAVEL IN BUSES

फ्री यात्रा की ये सुविधा महिला के साथ केवल एक पुरुष के लिए है. रक्षाबंधन से पहले बस अड्डों पर काफी भीड़ दिखाई दी.

बस अड्डों पर भारी भीड़
बस अड्डों पर भारी भीड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 8:59 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:23 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: रक्षा बंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश शासन ने 8 अगस्त की सुबह 6:00 बजे से 10 अगस्त की रात 12:00 बजे तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों में महिलाओं व उनके साथ एक पुरुष यात्री के मुफ्त सफर की घोषणा की है. इस योजना के कारण रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही दिल्ली व एनसीआर के बस अड्डों पर काफी भीड़ दिखाई दी.

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां और गाजियाबाद के कौशांबी बस अड्डों पर यात्रियों की खचाखच भीड़ उमड़ी. ऐसे यात्री जो सामान्य दिनों में निजी बसों से सफर करते थे, वे भी इस फ्री विशेष सुविधा का लाभ लेने के लिए यूपी रोडवेज की बसों से सफर करने के लिए पहुंचे. इसका नतीजतन सभी बसों में सीट से अधिक यात्री सवार होकर रवाना हुए.

रक्षाबंधन से पहले बस अड्डों पर भारी भीड़ (ETV Bharat)

यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय अधिकारी केसरी नंदन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 250 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश व अन्य स्थानों से आने वाली बसें भी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं. हालांकि, बढ़ती भीड़ के कारण कई स्थानों पर यात्रियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ा. कौशांबी बस डिपो पर यात्रियों को दो से ढाई घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ा.

रक्षाबंधन से पहले बस अड्डों पर भारी भीड़
रक्षाबंधन से पहले बस अड्डों पर भारी भीड़ (ETV Bharat)

यात्री नेहा ने बताया कि उन्हें बुलंदशहर जाना था, लेकिन दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार के बाद भी बस नहीं मिली. अपनी छोटी बच्ची के साथ उमस व गर्मी में इंतजार करते हुए उन्होंने कहा कि हम फ्री में नहीं जाना चाहते, पैसे देकर आराम से जाना चाहते हैं, लेकिन बसें ही नहीं हैं. वहीं, यात्री राधा ने भी बुलंदशहर जाने के लिए लंबा इंतजार करने की बात कही. बताया कि उमस व भीषण गर्मी के चलते बस अड्डे पर खड़े रहना बेहद मुश्किल हो गया.

सुनील कुमार ने कहा कि सरकार ने महिला के साथ एक पुरुष का सफर मुफ्त कर दिया है, लेकिन वे अकेले हैं व किराया देने को तैयार हैं. जब बस ही नहीं है तो टिकट का क्या मतलब है. वहीं, एक अन्य यात्री ने इस योजना पर खुशी जताई. उन्होंने बताया कि वे रक्षाबंधन पर अपने मायके जा रही हैं. अगर अकेले सफर करने वाले यात्रियों का भी किराया माफ होता तो खुशी और बढ़ जाती. वहीं, पवन कुमार ने कहा कि यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि बसों की कमी साफ दिखाई दे रही है. वे किराया देकर सफर करने के इच्छुक हैं लेकिन समय पर बस उपलब्ध हो.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: रक्षा बंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश शासन ने 8 अगस्त की सुबह 6:00 बजे से 10 अगस्त की रात 12:00 बजे तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों में महिलाओं व उनके साथ एक पुरुष यात्री के मुफ्त सफर की घोषणा की है. इस योजना के कारण रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही दिल्ली व एनसीआर के बस अड्डों पर काफी भीड़ दिखाई दी.

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां और गाजियाबाद के कौशांबी बस अड्डों पर यात्रियों की खचाखच भीड़ उमड़ी. ऐसे यात्री जो सामान्य दिनों में निजी बसों से सफर करते थे, वे भी इस फ्री विशेष सुविधा का लाभ लेने के लिए यूपी रोडवेज की बसों से सफर करने के लिए पहुंचे. इसका नतीजतन सभी बसों में सीट से अधिक यात्री सवार होकर रवाना हुए.

रक्षाबंधन से पहले बस अड्डों पर भारी भीड़ (ETV Bharat)

यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय अधिकारी केसरी नंदन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 250 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश व अन्य स्थानों से आने वाली बसें भी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं. हालांकि, बढ़ती भीड़ के कारण कई स्थानों पर यात्रियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ा. कौशांबी बस डिपो पर यात्रियों को दो से ढाई घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ा.

रक्षाबंधन से पहले बस अड्डों पर भारी भीड़
रक्षाबंधन से पहले बस अड्डों पर भारी भीड़ (ETV Bharat)

यात्री नेहा ने बताया कि उन्हें बुलंदशहर जाना था, लेकिन दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार के बाद भी बस नहीं मिली. अपनी छोटी बच्ची के साथ उमस व गर्मी में इंतजार करते हुए उन्होंने कहा कि हम फ्री में नहीं जाना चाहते, पैसे देकर आराम से जाना चाहते हैं, लेकिन बसें ही नहीं हैं. वहीं, यात्री राधा ने भी बुलंदशहर जाने के लिए लंबा इंतजार करने की बात कही. बताया कि उमस व भीषण गर्मी के चलते बस अड्डे पर खड़े रहना बेहद मुश्किल हो गया.

सुनील कुमार ने कहा कि सरकार ने महिला के साथ एक पुरुष का सफर मुफ्त कर दिया है, लेकिन वे अकेले हैं व किराया देने को तैयार हैं. जब बस ही नहीं है तो टिकट का क्या मतलब है. वहीं, एक अन्य यात्री ने इस योजना पर खुशी जताई. उन्होंने बताया कि वे रक्षाबंधन पर अपने मायके जा रही हैं. अगर अकेले सफर करने वाले यात्रियों का भी किराया माफ होता तो खुशी और बढ़ जाती. वहीं, पवन कुमार ने कहा कि यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि बसों की कमी साफ दिखाई दे रही है. वे किराया देकर सफर करने के इच्छुक हैं लेकिन समय पर बस उपलब्ध हो.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 8, 2025 at 9:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2025RAKSHA BANDHAN RITUALS 2025FREE TICKET FEMALE PASSENGERSUPSRTC BUS TRANSPORTFREE TRAVEL IN BUSES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.