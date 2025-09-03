राजनांदगांव : अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुईं.जिसे पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस ट्रेन के माध्यम से नागरिकों को श्री रामलला दर्शन के लिए सुविधा दी जा रही है. राजनांदगांव और दुर्ग रेलवे स्टेशन से लगभग 850 तीर्थयात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए.

850 यात्रियों का जत्था रवाना: राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से रामलला दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों की स्पेशल ट्रेन राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से रवाना की गई.पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया.ट्रेन के माध्यम से राजनांदगांव और दुर्ग रेलवे स्टेशन से लगभग 850 तीर्थ यात्रियों को रवाना किया गया,जो कि अयोध्या धाम के दर्शन करेंगे, जिसमें काशी विश्वनाथ की यात्रा भी शामिल है.

अयोध्या से काशी तक श्रद्धालुओं को निशुल्क तीर्थ दर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें काफी खुशी हो रही है कि सरकार ने योजना लाई है.मेरा चयन नगर निगम से हुआ है.इसके लिए मैं सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद देना चाहती हूं- चंद्रिका साहू, तीर्थ यात्री

हमें बस से स्टेशन लाया गया.उससे पहले सभी को नाश्ता कराया गया है.यहां इंतजाम काफी अच्छा है. पहले भी मैं जा चुका हूं.लेकिन योजना के तहत पहली बार जा रहा हूं - जलेश्वर चंद्रवंशी, तीर्थ यात्री

850 श्रद्धालुओं को लेकर स्पेशल ट्रेन हुई रवाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यात्रा में निशुल्क रुकने और भोजन की सुविधा : श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों के आने-जाने और यात्रा के दौरान ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की गई है.जिससे यात्रियों में खुशी की लहर है.इस योजना के तहत अब तक प्रदेश के 28000 से अधिक लोगों को अयोध्या धाम की निशुल्क यात्रा का लाभ मिला है.अयोध्या धाम के लिए राजनांदगांव से ये यात्रा का दूसरा चरण है.बड़ी संख्या में यात्री इस स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे.

अयोध्या से काशी तक श्रद्धालुओं को निशुल्क तीर्थ दर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजनांदगांव की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन दुर्ग के बजाय राजनांदगांव से चलाई गई है.यात्रियों की हर मनोकामना पूरी हो यही भगवान से प्रार्थना है- राजेश अग्रवाल,कैबिनेट मंत्री

कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित कर रही है,जिसके तहत प्रदेश के नागरिकों को प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ की निशुल्क यात्रा कराया जा रहा है. इसके तहत राजनांदगांव से स्पेशल ट्रेन रवाना हुई.ट्रेन रवानगी के दौरान राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय एवं कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल मौजूद थे.

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: राजनांदगांव से 3 जिले के 800 तीर्थयात्री शिर्डी के लिए निकले

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: बुजुर्गो की आंखों में बरसों से पल रही तीर्थ यात्रा की अभिलाषा हुई पूरी

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: महाकाल दर्शन के लिए बुजुर्गो का जत्था सरगुजा से रवाना