125 यूनिट फ्री बिजली वाले बिहार के इस गांव में एक महीने से छाया अंधेरा, ग्रामीणों ने लगायी गुहार - FREE ELECTRICITY IN BIHAR

नीतीश सरकार के 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ पटना के एक गांव के कई घरों को नहीं मिल रहा है. जानें कारण.

पटना के मसौढ़ी में ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 1:00 PM IST

4 Min Read

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अब हर महीने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिल रही है. एक महीने का लाभ मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के जरिए लोगों से संवाद किया था. वहीं उपभोक्ताओं ने भी सीएम नीतीश का इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ के लिए आभार जताया था. लेकिन पटना के मसौढ़ी में एक गांव ऐसा है, जहां के कई घरों को इस योजना का लाभ अबतक नहीं मिल पाया है.

इस गांव में छाया अंधेरा : दरअसल पिछले 1 महीने से मसौढ़ी प्रखंड का पकड़ी गांव अंधेरे के साए में है. दरअसल ट्रांसफार्मर जल जाने से जनजीवन अस्त- व्यस्त हो गया है. घरों में पानी के लिए त्राहिमाम हो चुका है. अब तंग होकर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

एक महीने से जला हुआ है ट्रांसफार्मर: जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग को लेकर रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल मामला मसौढ़ी प्रखंड के भैंसवां पंचायत के पकड़ी गांव के वार्ड नंबर 14 का है, ऐसे में 125 यूनिट फ्री बिजली के लाभ से भी ग्रामीण वंचित हो रहे हैं.

"पिछले 1 महीने से हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जला हुआ है. पूरा गांव अंधेरे में है. पानी के लिए लोग तरस रहे हैं. पदाधिकारी सोये हुए हैं."- सविता देवी, ग्रामीण, पकड़ी गांव

"बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है. बिना बिजली के कितने दिनो से गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है. कोई देखने वाला नहीं है."- राजेंद्र बिंद, स्थानीय

पकड़ी गांव के वार्ड नंबर 14 में नहीं है बिजली (ETV Bharat)

ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन: इस ट्रांसफार्मर से कई उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति होती है, जिसके कारण पूरा गांव एक महीने से अंधेरे के साये में है. घरों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है. ऐसे में प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द जले हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया तो हाईवे को भी जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

"तकरीबन 1 महीने से इस गांव में ट्रांसफार्मर जल गया है. लगभग 200 घरों की बिजली गुल हो गई है. बिजली नहीं है और पानी के लिए भी परेशानी हो रही है. मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है."- विजय यादव, जिला परिषद प्रतिनिधि

शाम तक ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन: विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में लालदेव बिंद, राजाराम बिंद, राकेश कुमार, प्यारे बिंद कलावती देवी, लक्ष्मीनिया देवी, बलवीर बिंद के अलावा जिला पार्षद प्रतिनिधि विजय यादव शामिल रहे. इस पूरे मामले में विद्युत कार्यपालक अभियंता पवन कुमार ने कहा कि सूचना हमें मिली है. अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को अविलंब उस गांव में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का निर्देश दिया है. शाम तक ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा.

एक महीने से जला हुआ है ट्रांसफार्मर (ETV Bharat)

"मसौढ़ी के पकड़ी गांव के वार्ड नंबर 14 में 65 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है, जिससे 40 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हैं और ऐसे 100 घर के लोग बिजली जलाते हैं. ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है."- पवन कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता

बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली: बता दें कि मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के विस्तार के लिए साल 2025-26 में सरकार ने 3797 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस योजना के तहत अगस्त में 60 लाख उपभोक्ताओं को एक रुपया भी बिजली बिल नहीं चुकाना पड़ा, यानी कि इन 60 लाख लोगों का बिल जीरो आया है. यह आंकड़ा और बढ़ा है. इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 46 लाख 70 हजार विद्युत उपभोक्ताओं में से 90 प्रतिशत यानी लगभग 1 करोड़ 67 लाख 94 हजार उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, जिन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है.

