केंद्र के संस्थापक सुमित कुमार बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में प्रतिभा कूट- कूटकर भरी हुई है. ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो यही बच्चे समाज और देश का नाम रोशन कर सकते हैं. बच्चों को सही और तार्किक शिक्षा मिले तो समाज को नई दिशा भी मिलेगी. आज केंद्र में कई बच्चे पढ़ रहे हैं. उनके अंदर की प्रतिभा अभी से ही देखने को मिल रही है. यहां बच्चों को अभी से ही वैज्ञानिक, डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ और मास्टर जी बुलाया जाता है. यह उपाधि इनकी प्रतिभा को देखकर दी गई है. सुमित कुमार का कहना है कि यहां के बच्चे अभी से ही सर्वश्रेष्ठ परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं. बच्चे ऐसा करेंगे कि यहां की पहचान ही अलग हो जाएगी.

अन्य संस्थानों एवं योजनाओं के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों को कंप्यूटर, ब्यूटीशियन, टेलरिंग आदि भी सिखाई जाती है ताकि उनका स्किल डेवलप हो. उन्होंने बताया कि इस केंद्र में पढ़ रहे बच्चों के लिए न कोई मासिक शुल्क, न कोई रजिस्ट्रेशन फीस और न ही किसी भी प्रकार का कोई अन्य चार्ज लिया जाता है. यहां हर सप्ताह टेस्ट परीक्षा की सुविधा है. पढ़ाई की क्वालिटी बड़े-बड़े प्रसिद्ध संस्थाओं को मात देने वाली है.

सुमित कुमार बताते हैं कि इस निशुल्क केंद्र में नामांकन के लिए अलग-अलग कुछ प्रक्रियाएं हैं. एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, प्रवेश परीक्षा होती है. मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है. परिस्थितियों एवं क्षेत्र के आधार पर कुछ बच्चों को विशेष मौका दिया जाता है. नियमित रूप से यहां परीक्षा टेस्ट सीरीज चलाई जाती है. वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है.

वैसे इसका उद्घाटन 13 नवंबर 2022 को हुआ. वर्तमान में यहां से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे विद्यार्थियों की संख्या 250 से 300 के बीच है. केंद्र के संस्थापक सुमित कुमार बताते हैं कि चौथी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को यहां शिक्षा दी जा रही है. यहां दसवीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को एसएससी, रेलवे जैसी प्रतियोगिता की तैयारी करवाई जाती है. इसके अलावा बच्चों को नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, पॉलिटेक्निक, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए भी तैयार किया जाता है.

गिरिडीहः पढ़ाई से सफलता हासिल करने वाले युवक नई इबारत लिख रहे हैं. सरकारी नौकरी पा चुके युवक वैसे स्कूली बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं जो गरीब हैं. गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जा रहा है. यह नेक काम डीसी कार्यालय के ठीक पीछे महेशलुंडी में हो रहा है. यहां बच्चों का अलग - अलग बैच बनाकर पढ़ाने का काम हो रहा है. यह काम निशुल्क शिक्षा केंद्र के संस्थापक सुमित कुमार (वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के कैग/CAG विभाग में कार्यरत) और मेंटर शिवनाथ साव (स्थानीय मुखिया) की देखरेख में हो रहा है.

कठिन परीक्षा में मिल रही है सफलता

पिछले वर्ष यहां के आठ बच्चों ने नवोदय, पॉलिटेक्निक और मेधा छात्रवृत्ति जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल की. सफल हुए बच्चों में पारुल कुमारी, स्वीटी कुमारी, सिमरन कुमारी, शीतल कुमारी, मनीष कुमार, स्नेहा गुप्ता, मंजीत कुमार और लकी कुमार शामिल हैं. इसी तरह यहां पर पढ़ रही नेहा कुमारी जैक बोर्ड में 91 प्रतिशत अंक लाई. यह रिजल्ट महेशलुंडी और करहरबारी के लिए काफी बेहतर है. इसी तरह सलोनी कुमारी 86.4 प्रतिशत अंक लाई. स्नेहा कुमारी ने 85.4 प्रतिशत, रिया कुमारी ने 83.2 प्रतिशत जबकि राजा कुमार साहू ने 82.4 प्रतिशत अंक हासिल किया और गांव का नाम रोशन किया. महेशलुंडी निवासी मनोज रविदास की पुत्री नंदनी कुमारी ने बिना किसी विशेष सहायता के ही सिर्फ इस केंद्र से पढ़कर एसएससी जीडी 2025 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की.

ली जाती है मोटिवेशनल क्लास

इस केंद्र को संचालित करने में सुमित कुमार के अलावा रेलवे में नौकरी कर रहे प्रेम कुमार, मक्खन कुमार, सीआरपीएफ में कार्यरत अंकित कुमार भी अपना विशेष योगदान देते हैं. जब भी छुट्टी मिले ये सभी गांव आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं. इसके अलावा विभिन्न नौकरी में कार्यरत युवकों के अलावा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक भी मोटिवेशनल क्लास लेते हैं. यहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए गिरिडीह के प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक भी आ चुके हैं. इनके द्वारा बच्चों को इनाम भी दिया गया है. जबकि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का काम चंद्रयान मिशन एवं मिशन आदित्य में शामिल इसरो के अधिकारी नीतीश कुमार, प्रसिद्ध शिक्षक राजेश सिन्हा, पत्रकार प्रवीण राय समेत कई अधिकारी व कर्मचारी भी आ चुके हैं.

इन युवाओं को भरपूर सहयोग मिल रहा है

इस केंद्र को सफलतापूर्वक संचालित करने में मक्खन चौधरी, अभिषेक कुमार विश्वकर्मा, प्रिंस गुप्ता, शिवम कुमार, निखिल कुमार भदानी, अभय कुमार, अंकित राम, ऐश्वर्या चक्रम, नितेश कुमार साव, कुंदन कुमार शर्मा, दीपक कुमार, अमरदीप कुमार सिंह, नंदनी कुमारी, दीपा कुमारी, अमित कुमार, पंकज कुमार, सोनू कुमार, महेंद्र कुमार दास, संदीप कुमार शर्मा, सान्वी कुमारी, चाहत कुमारी, काजल कुमारी, सिमरन कुमारी, स्वीटी कुमारी, स्वीटी मेहरा समेत कईयों का सहयोग मिल रहा है.

'वर्तमान पीढ़ी में कुछ बच्चे लक्ष्य के अभाव में गलत रास्तों पर चले जाते हैं, उन युवाओं को सही मार्ग पर लाना, शिक्षा के माध्यम से बेहतर समाज का निर्माण करना, असहाय, गरीब एवं छुपे हुए टैलेंट को सहारा देना ताकि कोई टैलेंट सुविधाओं एवं संसाधनों के अभाव में दब न सके. शिक्षा के साथ-साथ खेल कूद में भी छुपी हुई प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें निखारना हमारा उद्देश्य है' -सुमित कुमार, संस्थापक, निशुल्क शिक्षा केंद्र, महेशलुंडी

'इस केंद्र का उद्देश्य उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है जो आर्थिक और पारिवारिक समस्या के कारण बेहतर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं. जिस तरह से बच्चों का झुकाव इस केंद्र के प्रति बढ़ा है और महेशलुंडी के अलावा आसपास के कई पंचायत के विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, वह सुकून देने वाली बात है. यहां अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का माहौल बनता जा रहा है. अभी से यहां के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं.' -शिवनाथ साव, मुखिया, महेशलुंडी



'सुमित कुमार और अन्य सफल युवाओं द्वारा महेशलुंडी में निशुल्क शिक्षा दी जा रही है. निश्चित तौर पर यह बहुत ही बेहतर पहल है. शिक्षा हमेशा ही बांटने की चीज है. जो भी विद्यार्थी सफल हो रहे हैं उन्हें इस तरह का कार्य करना चाहिए ताकि गरीब बच्चों को भी सही मार्गदर्शन मिल सके.' -गणेश कुमार रजक, बीडीओ



