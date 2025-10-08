ETV Bharat / state

पाक विस्थापित और स्वच्छता योद्धाओं की बेटियों के लिए लगाया मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंप

शिविर में बताया गया कि देश में सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हर 6 महिलाओं में से एक की मौत हो जाती है. महिलाओं में होने वाले कैंसर में करीब 18 फीसदी सर्वाइकल कैंसर होता है, लेकिन अब प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. मानसरोवर स्थित सामुदायिक केंद्र पर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर की पहल पर बुधवार को आयोजित निशुल्क सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण शिविर से इसका आगाज हुआ. यहां पाक विस्थापित शाइना, बिंदिया सहित सैकड़ों बच्चियां पहुंचीं.

जयपुर: राजधानी जयपुर में पाक विस्थापितों और स्वच्छता कर्मचारियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 300 से अधिक बेटियों को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया गया. महापौर सौम्या गुर्जर की इस पहल के बाद अब राज्य सरकार ने गांव-गांव जाकर इस टीकाकरण को एक अभियान के रूप में चलाने का ऐलान किया है. कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस टीके की दरें कम करने के लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी.

इसी दौरान प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अब गांव-गांव तक जाकर निशुल्क वैक्सीनेशन करने के लिए अभियान शुरू करने का ऐलान भी किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन जरूरी है. सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वह इस तरह के सामाजिक कार्यों पर खर्च करे. इस संबंध में कुछ प्राइवेट अस्पतालों से बात की जा चुकी है. वह कुछ बसों को तैयार कर रहे हैं, जो गांव में जाएंगी और वहां पीएचसी-सीएचसी में लगे हुए मेडिकल कर्मचारी उनका सहयोग करेंगे. इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा. पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल चार जिलों में इसकी शुरुआत होगी.

टीके की दर कम करने के लिए केंद्र से बात करेंगे: मंत्री खींवसर ने कहा कि टीके की दरें कम करने को लेकर वे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे. केंद्र से सहायता मांगेंगे कि स्टेट को 50-50% या 60-40% अनुपात में यह वैक्सीन उपलब्ध कराएं, ताकि महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मोर्टालिटी रेट को कम किया जा सके. इस दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि पाक विस्थापित भाइयों की 9 से 14 साल तक की उम्र की बहन-बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन निशुल्क लगवाया जा रहा है.

स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों को लगाया टीका: शिविर में स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों को भी वैक्सीन लगाया गया है. इसका उद्देश्य यही है कि सर्वाइकल कैंसर को हराकर भारत को जिताना है. जो लोग इस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका निशुल्क टीका लगवा कर जीवन को बचाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ये एकमात्र ऐसा कैंसर है, जिसका यदि समय पर वैक्सीन लग जाए तो 99% तक जीवन को बचाया जा सकता है. सरकार का भी प्रयास है कि गांव-गांव तक ये टीकाकरण निशुल्क हो. इस पर योजना बनाई जा रही है.