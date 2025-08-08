पटना : रक्षाबंधन को लेकर बिहार सरकार ने महिलाओं एवं छात्राओं के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में निशुल्क यात्रा कराने का फैसला लिया है. बिहार के सभी जिलों में रक्षाबंधन के दिन मुफ्त में बस यात्रा कराने को लेकर सभी क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है.

2 दिनों तक मुफ्त बस यात्रा : रक्षाबंधन को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 9 एवं 10 अगस्त को पूरे बिहार में महिलाओं एवं छात्राओं के लिए निशुल्क बस यात्रा का निर्णय लिया है. परिवहन निगम की तरफ से विभाग के प्रशासक के तरफ से राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया एवं गया के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखकर महिलाओं एवं छात्राओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया गया है.

पत्र के द्वारा आदेश जारी : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा पत्रांक 3339 के द्वारा 7 अगस्त को जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंतर्गत कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया से विभिन्न मार्गों पर निगम की बसों का परिचालन किया जाता है.

निर्गत किया गया पत्र (ETV Bharat)

''राज्य की सरकारी सिटी बस, पिंक बस में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी. इन बसों में महिलाओं का टिकट नहीं लगेगा. 9 अगस्त से यह नियम सुबह 6 बजे से लागू होगा.'' - बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

निगम की बसों में 65% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं. पत्र के आलोक के निर्देशानुसार सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष 9 एवं 10 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर परिवहन निगम की सभी 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कुल 19 प्रतिष्ठानों से चलने वाली सभी बसों में महिलाओं के लिए दो दिन निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

कई वर्षों से मिल रही है सुविधा : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती रही है.

महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा : इसी साल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए राज्य में पिंक बस सेवा की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 में को राजधानी पटना में पिंक बस सेवा की शुरुआत की थी. पहले चरण में राजधानी में पिंक बस सेवा की शुरुआत हुई है. राज्य के अन्य जिलों में भी पिंक बस सेवा शुरू करने की योजना परिवहन विभाग का है. पिंक बस में सिर्फ महिला यात्री ही सवारी करती हैं. इस बस में कंडक्टर भी महिला ही रहती हैं.

