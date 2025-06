ETV Bharat / state

गांव में ही नि:शुल्क बी1 नक्शा खसरा बंटा, छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना कबीरधाम - B1 NAKSHA KHASRA

बी1 नक्शा खसरा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 12, 2025 at 10:05 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 10:18 AM IST 4 Min Read

कवर्धा: सरकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के मामले में कबीरधाम जिला पहले पायदान पर रहा है. एक बार फिर कबीरधाम जिला ने नंबर वन पर अपनी जगह बनाई है. इस बार कबीरधाम जिला किसानों और ग्रामीणों को नक्शा, खसरा और बी-1 जैसे आवश्यक राजस्व दस्तावेज गांव में ही निःशुल्क उपलब्ध कराने की अभिनव पहल में राज्य का पहला जिला बन गया है. गांव में ही नक्शा, खसरा बी-1: कवर्धा विकासखंड के ग्राम दशरंगपुर में कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी ने किसानों को नक्शा, खसरा और बी 1 की निःशुल्क प्रतियां दी. कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार ग्रामीणों और किसानों की सुविधा के लिए जिले में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. यह छत्तीसगढ़ का पहला जिला है, जहां किसानों को नक्शा, खसरा एवं बी-1 की प्रतियां गांव में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं. बी1 नक्शा खसरा (ETV Bharat Chhattisgarh) राजस्व की शिकायतों के निराकरण के लिए शिविर: कलेक्टर ने बताया कि किसानों और ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व पखवाड़ा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें मिली शिकायतों का तत्काल समाधान किया जा रहा है. कलेक्टर ने कहा कि राजस्व दस्तावेजों में पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधारने का काम भी तेजी से किया जा रहा है. जिन अभिलेखों में अभी त्रुटियां बाकी हैं, उनमें भी जल्द सुधार कर लिया जाएगा. कलेक्टर ने दिया भरोसा: कलेक्टर ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि किसानों की हर राजस्व संबंधी शिकायत का पूरी गंभीरता से निराकरण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दस्तावेज निकालने के बाद ही त्रुटियां सामने आती हैं, जिससे किसानों को कठिनाई होती है. उप मुख्यमंत्री की मंशा है कि किसानों को पहले से ही उनका नक्शा और खसरा दे दिया जाए ताकि वे समय रहते मिलान कर सकें और जरुरी सुधार प्रारंभिक स्तर पर ही हो जाए.

