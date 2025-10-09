ETV Bharat / state

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

नक्सलगढ़ कांकेर के एक गांव में टॉपर स्टूडेंट्स को देश विदेश की सैर करने का मौका मिल रहा है. पढ़िए ये पूरी रिपोर्ट

Kanker Topper Students
मुसुरपुट्टा गांव के बच्चों की सफलता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 11:59 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट

कांकेर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में एक ऐसा गांव है, जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया गया है. इस गांव के बच्चों को 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लाने पर हवाई सैर कराई जा रही है.

मुसुरपुट्टा गांव के लोगों ने बदली शिक्षा की तस्वीर: कांकेर जिला मुख्यालय से 35 किमी दूर मुसुरपुट्टा गांव है. यहां कोई बच्चा बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर लाता है तो उसे हवाई जहाज से देश की विभिन्न जगहों की यात्रा कराई जाती है. इतना ही नहीं जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में छत्तीसगढ़ में टॉप टेन में आते हैं, तो उन्हें विदेश यात्रा तक कराई जाती है.

कांकेर का मुसुरपुट्टा गांव (ETV BHARAT)

मुसुरपुट्टा गांव के लोग उठाते हैं खर्च: बच्चों की हवाई यात्रा का पूरा खर्च गांव के ही अधिकारी कर्मचारी उठाते हैं. गांव के मुखिया मुनि राम ने बताया कि हमारे यहां अधिकारी कर्मचारी एक प्रकोष्ठ है. इसकी शुरुआत पहले गांव में एक दो अधिकारी-कर्मचारी ने की थी. आज से 10-12 साल पहले दीवाली के दिन इन कर्मचारियों ने पहले बच्चों का सम्मान करना शुरू किया. उन्हें देखकर गांव के बाहर जो सरकारी सेवा दे रहे लोग हैं, वो जुड़ने लगे.

Air travel of topper student
टॉपर स्टूडेंट की हवाई यात्रा (ETV BHARAT)

साल 2008 से 2013 तक दिवाली के दिन गांव में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों का सम्मान किया जाता था. उन्हें साइकिल, पुस्तक, किताब देकर सम्मनित किया जाता था. साल 2013 से अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ ने हवाई यात्रा की घोषणा की- मुनि राम, मुखिया, मुसुरपुट्टा गांव

Mukhiya of Musurputta Village
मुसुरपुट्टा गांव के मुखिया ने क्या कहा (ETV BHARAT)

शिक्षकों ने मुहिम को बताया लाभकारी: गांव के सरकारी शिक्षक डीके भास्कर कहते हैं कि पढ़ाई के प्रति रुचि लाने और कॉम्पिटिशन की भावना पैदा करने के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत की गई. हमारे दुर्गम क्षेत्र के बच्चों ने कभी हवाई जहाज और ट्रेन नहीं देखा था. उन बच्चों में पढ़ाई के प्रति कैसे ललक लाई जाए, बस इसी सोच को लेकर हवाई यात्रा की शुरुआत की गई.

Musurputta Village Teacher
मुसुरपुट्टा गांव के शिक्षक (ETV BHARAT)

सरकारी शिक्षक डीके भास्कर बताते हैं कि साल 2013 में अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ में करीब 50 सदस्य थे. वर्तमान में 100 सदस्य हैं. यह सभी सदस्य सरकारी नौकरी में हैं. साल 2013 से अबतक 13 साल में लगभग 50 बच्चों को हवाई यात्रा कराई गई है. हर साल दो से तीन बच्चों को यात्रा पर ले जाया जाता है, जिनके 10 वीं,12 वीं में अच्छे प्रतिशत आते हैं.

Students from Musuraputta village on flight
मुसुरपुट्टा गांव के विद्यार्थी हवाई यात्रा पर (ETV BHARAT)

छात्रों को इस पहल से हो रहा फायदा: साल 2025 के अक्टूबर महीने में 2 बच्चे, जिन्होंने 10 वीं बोर्ड एग्जाम में 90 प्रतिशत अंक हासिल किए थे, उन्हें रायपुर से ओडिशा हवाई यात्रा कराई गई. दोनों छात्र डेविड साहू और तोषण कुमार साहू हवाई यात्रा से काफी खुश हैं.

Musurputta Village Students
हवाई यात्रा करने वाले छात्र का बयान (ETV BHARAT)

छात्र तोषण कुमार साहू ने बताया, ''हमारी हवाई यात्रा की शुरुआत रायपुर हवाई अड्डे से हुई. हम प्लेन से भुवनेश्वर पहुंचे. फिर ओडिशा के पुरी, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चिलका झील, उदय गिरी पहाड़ी जैसी जगहों में घूमे. फिर वहां से पुरी से रायपुर ट्रेन से वापस आए. हमें नई नई जगह देखने को मिली. बहुत कुछ सीखने मिला.''

Students travelling to Rajasthan
राजस्थान की यात्रा करते छात्र (ETV BHARAT)

हमने कभी हवाई जहाज और ट्रेन नहीं देखा था. देख कर अच्छा लगा. अब 12 वीं के बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रतिशत लाने और टॉप टेन में जगह बनाने मेहनत कर रहे हैं ताकि फिर हवाई यात्रा कर सकें-तोषण साहू, स्टूडेंट

Students travelling to other states
दूसरे राज्यों की यात्रा करते छात्र (ETV BHARAT)

पढ़ाई में पिछड़ रहे बच्चे कर रहे टॉप: सरकारी शिक्षक डीके भास्कर बताते हैं हवाई यात्रा की पहल का सकारात्मक असर दिख रहा है. पहले यहां के बच्चे काफी पिछड़े थे. पहले साठ से सत्तर प्रतिशत तक ही रिजल्ट रहता था, लेकिन अब हमारे गांव के बच्चे 90 प्रतिशत से ज्यादा ला रहे हैं.

Performance of students of Musurputta Village
मुसुरपुट्टा गांव के विद्यार्थियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

हम देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करा रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, पुरी, मुंबई, द्वारिकापुर, जम्मू-कश्मीर समेत अन्य जगहों के अलावा बच्चों को नेपाल की यात्रा भी करा चुके हैं. हमारे गांव के बच्चे छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हैं तो उन्हें सिंगापुर की भी यात्रा कराई जाएगी-डीके भास्कर,सरकारी शिक्षक

Kanker Board Topper Students
मुसुरपुट्टा गांव के विद्यार्थियों का बोर्ड एग्जाम में प्रदर्शन (ETV BHARAT)

हवाई यात्रा करने वाले स्टूडेट डेविड साहू ने बताया कि इस यात्रा से गांव के बच्चों को प्रेरणा मिल रही है. बच्चे चाहते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आए. डेविड कहते हैं, ''मैं चाहता हूं कि 12वीं में अब छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आए ताकि विदेश यात्रा का मौका मिल सके.''

'गांव की गलियों से राष्ट्रपति भवन तक' : किसान की बेटी को राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित

सीबीएसई 12वीं बोर्ड: दुर्ग की आयती बिजुरिया ने किया जिले का नाम रोशन, हासिल किए 98 प्रतिशत अंक

दसवीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट : संकल्प का नमन खुंटिया बना टॉपर, सीएम साय ने फोन कर दी बधाई

For All Latest Updates

TAGGED:

TOPPER STUDENTS OF KANKERNAXALGARH MUSURPUTTA VILLAGEनक्सलगढ़ कांकेरछत्तीसगढ़ के बोर्ड टॉपरAIR TRAVEL TO BOARD TOPPER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.