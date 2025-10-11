ETV Bharat / state

यूपी में फैला ठगों का जाल; प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को बना रहे शिकार, LDA ने जारी किया अलर्ट

लखनऊ/फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के नाम पर ठगों का जाल फैल गया है. ठग गरीब और जरूरतमंदों को मकान दिलाने का झांसा देकर अपना शिकार बना रहे हैं. एलडीए में 18 लोगों से 20 लाख रुपये से अधिक ठग लिए गए थे. इसे लेकर एलडीए ने अलर्ट जारी किया है. लोगों से सचेत रहने के लिए कहा है. आवास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए पीएमएवाई सेल से संपर्क करने के लिए कहा है. वहीं फिरोजाबाद में भी फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि जन समस्या निवारण संस्थान के चेयरमैन आलोक दुबे ने पत्र के जरिए सूचना दी थी कि अभिषेक, खालिद और राकेश यादव समेत 18 लोगों के साथ ठगी हुई है. यह मामला सितंबर में सामने आया था.

खुद को अफसर बता लोगों से जमा कराए थे रुपये : चेयरमैन आलोक दुबे ने बताया कि ठगी के शिकार लोगों ने आरोप लगाया था कि अनवर नाम के व्यक्ति ने उनका परिचय मो. तालिब से करवाया. वह खुद को एलडीए का प्रशासनिक अधिकारी बताता था. तालिब ने दावा किया कि बसंतकुंज योजना में मकान दिला देगा. उसने प्रति व्यक्ति 55,000 रुपये जमा करने पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देने और 1,10,000 रुपये की अगली किस्त पर मकान का कब्जा देने का वादा किया. पीड़ितों ने यूपीआई के जरिए 9,90,000 रुपये और बाद में 16,50,000 रुपये जमा किए, लेकिन न मकान मिला और न ही कोई एग्रीमेंट हुआ.

ठगों ने बनाए जाली आवंटन पत्र : जांच में पता चला कि मो. तालिब नाम का कोई कर्मचारी एलडीए में है ही नहीं, और सभी दस्तावेज जाली थे. लखनऊ के डालीबाग में बन रहे 72 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए बनाए गए भवनों का पंजीकरण भी अभी शुरू नहीं हुआ है, फिर भी ठगों ने जाली आवंटन पत्र बनाकर लोगों को ठगा. हजरतगंज में झुग्गी में रहने वाले राहुल धानुक के नाम से भी फर्जी दस्तावेज बनाए गए. एलडीए ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की है.

लॉटरी के जरिए ही मिलता है मकान : सूबे के अन्य जिलों मेरठ, गाजियाबाद और कानपुर में भी पीएमएवाई के नाम पर ठगी की खबरें सामने आई हैं. मेरठ में एक गिरोह ने सैकड़ों लोगों से लाखों रुपये ठगे, जबकि गाजियाबाद में जाली दस्तावेजों के जरिए मकान आवंटन का झांसा दिया गया. एलडीए उपाध्यक्ष ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आएं. पीएमएवाई के तहत मकान आवंटन पारदर्शी तरीके से लॉटरी के जरिए होता है. योजना की जानकारी के लिए एलडीए की नई बिल्डिंग में बने पीएमएवाई सेल से संपर्क करें.

फिरोजाबाद में योजना के लाभ के लिए लगाए फर्जी दस्तावेज : फिरोजाबाद जिले में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है. दो लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर ऑनलाइन आवेदन कर दिया था. मामला संदिग्ध मिलने पर जांच पड़ताल की गई तो आधार कार्ड और आय प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए. मामले में नगर निगम की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है.