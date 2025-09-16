ETV Bharat / state

पुलिस अधिकारियों व नेताओं का नाम लेकर ठगी करने का आरोप; पक्ष में रिपोर्ट लगवाने के लिए बनवाया दबाव, 60 हजार की धोखाधड़ी का आरोप

सीओ सदर अमर बहादुर ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर : जिले की कछवां पुलिस की टीम ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी नेताओं और अधिकारियों का नाम लेकर काम करने का दबाव बनाता था. पुलिस ने आरोपी के पास से 54 हजार रुपये बरामद किये हैं.

60 हजार रुपये लेने का आरोप : पुलिस के मुताबिक, कछवां थाना क्षेत्र के कटका लोहरापुर के रहने वाले ज्ञान प्रकाश ने तहरीर देकर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर देवरिया जनपद के भटनी नोनापार के रहने वाले आयुष उर्फ अमरेंद्र नाथ तिवारी से संपर्क हुआ था. आरोप है कि छेड़खानी के दर्ज एक मुकदमे के पक्ष में रिपोर्ट लगवाने के लिए 60 हजार लिये थे. रिपोर्ट पक्ष में नहीं लगने पर पैसा मांगने पर गाली गलौज करते हैं. आरोप है कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

सीओ सदर अमर बहादुर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि कछवा थाना क्षेत्र के रहने वाले ज्ञान प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी एक मुकदमे में उच्च पुलिस के अधिकारियों और राजनेताओं का नाम लेकर दबाव बना रहा था. उन्होंने बताया कि विवेचना में पक्ष में रिपोर्ट लगवाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से पीड़ित से संपर्क हुआ था. गिरफ्तार व्यक्ति प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है. ठगी का 60 हजार में से 54 हजार रुपये पुलिस ने बैंक में फ्रीज करा दिया है. गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, 1.30 करोड़ डिजिटल करेंसी बरामद, PM आवास से चल रहा था 'खेल'

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRZAPUR NEWSFRAUDSTER ARRESTED IN MIRZAPURMIRZAPUR POLICEMIRZAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.