पुलिस अधिकारियों व नेताओं का नाम लेकर ठगी करने का आरोप; पक्ष में रिपोर्ट लगवाने के लिए बनवाया दबाव, 60 हजार की धोखाधड़ी का आरोप
सीओ सदर अमर बहादुर ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 9:07 PM IST
मिर्जापुर : जिले की कछवां पुलिस की टीम ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी नेताओं और अधिकारियों का नाम लेकर काम करने का दबाव बनाता था. पुलिस ने आरोपी के पास से 54 हजार रुपये बरामद किये हैं.
पुलिस के उच्चाधिकारी व राजनैतिक व्यक्तियों का नाम लेकर सरकारी अधिकारी/कर्मचारीयों के उपर दबाव बनाने व धन उगाही करने वाला का शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी सदर की बाइट - #UPPolice #Mirzapur pic.twitter.com/un1RnCgvhS— Mirzapur Police (@mirzapurpolice) September 16, 2025
60 हजार रुपये लेने का आरोप : पुलिस के मुताबिक, कछवां थाना क्षेत्र के कटका लोहरापुर के रहने वाले ज्ञान प्रकाश ने तहरीर देकर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर देवरिया जनपद के भटनी नोनापार के रहने वाले आयुष उर्फ अमरेंद्र नाथ तिवारी से संपर्क हुआ था. आरोप है कि छेड़खानी के दर्ज एक मुकदमे के पक्ष में रिपोर्ट लगवाने के लिए 60 हजार लिये थे. रिपोर्ट पक्ष में नहीं लगने पर पैसा मांगने पर गाली गलौज करते हैं. आरोप है कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
सीओ सदर अमर बहादुर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि कछवा थाना क्षेत्र के रहने वाले ज्ञान प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी एक मुकदमे में उच्च पुलिस के अधिकारियों और राजनेताओं का नाम लेकर दबाव बना रहा था. उन्होंने बताया कि विवेचना में पक्ष में रिपोर्ट लगवाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से पीड़ित से संपर्क हुआ था. गिरफ्तार व्यक्ति प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है. ठगी का 60 हजार में से 54 हजार रुपये पुलिस ने बैंक में फ्रीज करा दिया है. गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है.
