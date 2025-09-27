ETV Bharat / state

नौरादेही टाइगर रिजर्व के विस्थापितों के साथ धोखाधड़ी, बिना बताए किए इंश्योरेंस और एफडी

इस मामले में अब तक 22 शिकायतें पुलिस और प्रशासन को मिल चुकी है और एसडीएम ने मामले की जांच शुरू करवा दी है. आरोप हैं कि बैंक कर्मियों ने टारगेट पूरा करने और प्रमोशन हासिल करने के चक्कर में ये गडबड़ी कर डाली.

सागर : वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में इन दिनों विस्थापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. मुआवजा हासिल करने के लिए विस्थापितों को बैंक में खाता खोलना होता है. ऐसे में एक निजी बैंक ने कथित तौर पर विस्थापितों के खाते खोलकर उनके खाते में आई रकम को बीमा पालिसी और एफडी में बदल दिया और विस्थापितों को इसकी जानकारी नहीं दी. जब विस्थापितों का पैसा कटने लगा और उन्हें पता चला कि वे धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तब विस्थापितों ने बैंक के बाहर हंगामा शुरू कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

नौरादेही टाइगर रिजर्व की विस्थापित द्रोपदी गौड जब एसडीएम और पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची, तो उन्होंने बताया कि बैंक में खोले गए उनके खाते में से 14 लाख रूपए निकाल लिए गए हैं. इस तरह की शिकायत अकेली सिर्फ द्रोपदी गौड़ की नहीं, बल्कि 22 अन्य लोगों की है जिन्होंने पुलिस और एसडीएम कार्यालय में अपने साथ हुई धोखाधडी की शिकायत दर्ज कराई है.

नौरादेही टाइगर रिजर्व के विस्थापितों के साथ धोखाधड़ी का मामला (Etv Bharat)

बिना जानकारी एफडी और इंश्योरेंस करने के आरोप

लगातार शिकायतों का सिलसिला बढता जा रहा है. प्रशासन की अब तक की जांच में सामने आया है कि विस्थापितों की जानकारी के बिना उनकी बीमा पॉलिसी बनाई गई, जिनका प्रीमियम मामूली नहीं, बल्कि बड़ी राशि है. इतना ही नही कई विस्थापितों की तो राशि की एफडी कर दी गई. आरोप हैं कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भोलेभाले विस्थापितों को भरोसे में लिए बिना कई हजारों प्रीमियम वाला बीमा कर दिया.

बिना बताए इंश्योरेंस और एफडी करने के आरोप (Etv Bharat)

आरोप ये भी हैं कि सेल्फ चेक लगाकर विस्थापितों के खाते से पैसे निकाले और विस्थापितों को कुछ पता ही नहीं चला. विस्थापितों का कहना है कि हम लोगों से तो बैंक वाले ने कई कागज पर दस्तखत कराए, लेकिन बताया कुछ नहीं. चर्चा है कि बीमा टारगेट पूरा करने और प्रमोशन के फेर में बैंककर्मियों ने विस्थापितों को धोखे में रखकर उनकी बीमा पालिसी और एफडी कर दी.

एसडीएम पहुंचे जांच करने

शुक्रवार को एसडीएम कुलदीप पाराशर एलडीएम के साथ जांच के लिए बैंक पहुंचे. जांच के दौरान बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे. जांच के बाद एसडीएम कुलदीप पाराशर ने बताया, '' टाइगर रिजर्व में विस्थापितों के साथ बैंक कर्मियों ने धोखाधड़ी की है. इसी मामले को लेकर जांच दल द्वारा जांच की गई है, शिकायतकर्ताओं के खाते की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.''