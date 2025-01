ETV Bharat / state

मुनाफे के चक्कर में लगा तगड़ा चूना, गंवाई शादी के लिए जमा की रकम, शेयर बाजार निवेश के नाम पर ठगी - FRAUD IN THE NAME OF STOCK MARKET

निवेश के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी ( photo- ETV Bharat )

देहरादून: शेयर बाजार में निवेश कर लाभ कमाने का लालच देकर एक व्यक्ति के साथ 15 लाख रुपए की ठगी की गई है. पीड़ित ने अपनी शादी की जमा रकम को निवेश किया था. बहरहाल पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि बल्लूपुर चौक निवासी चांद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 सितंबर 2024 को अरबाज नाम के व्यक्ति की पीड़ित के पास कॉल आई और उसने खुद को शेयर ब्रोकर कंपनी का कर्मचारी बताकर शेयर बाजार में निवेश कर हर दिन 30 से 40 प्रतिशत मुनाफा होनी की बात कही. जिसके बाद पीड़ित को शक हुआ कि यह सब फर्जी है, लेकिन इस दौरान अलग-अलग लोगों की कॉल आने लगी, जो अपने लाभ की जानकारी साझा करने लगे. उसके बाद पीड़ित ने 10 हजार रुपए निवेश कर दिए. पहले दिन उसे 896 रुपए का लाभ हुआ, जिससे पीड़ित इस रकम को देखकर हर दिन शेयर बाजार में रकम लगाने लगा. पीड़ित हर मुनाफे को देखकर हर दिन बढ़ाकर रकम शेयर बाजार में लगाने लगा. करीब एक महीने में (7 अक्टूबर तक) 4 लाख 48 हजार रुपए साइबर ठगों की ओर से बताई गई वेबसाइट पर लगा दिए गए थे.

