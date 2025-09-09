ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग में गजब का फर्जीवाड़ा; एक व्यक्ति के नाम पर 6 अलग-अलग जिलों में नौकरी, 2016 से ही ले रहे सभी वेतन

लखनऊ: स्वास्थ्य विभाग में गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया है. एक ही नाम पर 6 अलग-अलग जिलों में 6 अलग-अलग लोग नौकरी करते मिले. हालांकि आधार कॉर्ड नंबर सबका अलग-अलग है. सभी के पिता का नाम समान है. और तो और 2016 से ही सभी वेतन भी ले रहे हैं. इसका खुलासा आरटीआई से हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया.

अब तक सामने आया है कि स्वास्थ्य विभाग में एक एक्स-रे टेक्नीशियन के नाम का कुल 6 लोगों ने इस्तेमाल किया और कूटरचित दस्तावेज लगाए. सभी 6 को आरोपी बनाते हुए निदेशक पैरामेडिकल डॉ. रंजना खरे ने सोमवार को वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है. एफआईआर में कूटरचित दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने और विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.

6 लोगों पर एफआईआर. (Photo Credit; ETV BHARAT)

क्या है एफआईआर में: निदेशक पैरामेडिकल डॉ. रंजना खरे की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती-2016 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 403 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था और इसकी सूची उपलब्ध कराई थी. सूची में क्रमांक सख्या 80 पर अर्पित सिंह, पुत्र अनिल कुमार सिंह के नाम से फर्जी कूटरचित प्रपत्र तैयार किए और विभिन्न जनपदों में नियुक्ति प्राप्त कर ली गई.