सोनभद्र में कौशल विकास के नाम पर धोखाधड़ी, कोर्स पूरा होने पर थमाया फर्जी प्रमाण पत्र, पीड़ित छात्रों ने पुलिस को दी तहरीर

सोनभद्र : राबर्ट्सगंज के बढौली चौराहे पर स्थित कौशल विकास केंद्र के संचालक पर छात्रा ने सोमवार को दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. छात्रों का आरोप है कि कौशल विकास केंद्र के संचालक ने व्यावसायिक कोर्स कराने के नाम पर धोखाधड़ी की. जब उन्होंने कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र मांगा तो उन्हें फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया. पीड़ित छात्रों ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में केंद्र संचालक के खिलाफ तहरीर दी है.

छात्र-छात्राओं के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचे. उनका कहना है कि कौशल विकास योजना की आड़ में विद्यार्थियों के साथ अनियमितता की जा रही है और फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया है. छात्र-छात्राओं ने इस पर आपत्ति जताई तो अभद्र टिप्पणी और दुर्व्यवहार किया जा रहा है.

डाटा एंट्री कोर्स और ब्यूटीशियन कोर्स की अवधि मात्र तीन माह है, लेकिन छात्रों को जबरन एक साल का कोर्स कराया गया, कोर्स पूरा करने के बाद 6 महीने से प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, लेकिन उन्हें मात्र प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया गया जो कि फर्जी है.