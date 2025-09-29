ETV Bharat / state

सोनभद्र में कौशल विकास के नाम पर धोखाधड़ी, कोर्स पूरा होने पर थमाया फर्जी प्रमाण पत्र, पीड़ित छात्रों ने पुलिस को दी तहरीर

छात्रों का आरोप है कि कौशल विकास केंद्र के संचालक ने व्यावसायिक कोर्स कराने के नाम पर धोखाधड़ी की.

पीड़ित छात्रों ने पुलिस को केंद्र संचालक के खिलाफ तहरीर दी.
पीड़ित छात्रों ने पुलिस को केंद्र संचालक के खिलाफ तहरीर दी. (Photo Credit; ABVP)
Published : September 29, 2025

Published : September 29, 2025 at 9:26 PM IST

सोनभद्र : राबर्ट्सगंज के बढौली चौराहे पर स्थित कौशल विकास केंद्र के संचालक पर छात्रा ने सोमवार को दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. छात्रों का आरोप है कि कौशल विकास केंद्र के संचालक ने व्यावसायिक कोर्स कराने के नाम पर धोखाधड़ी की. जब उन्होंने कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र मांगा तो उन्हें फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया. पीड़ित छात्रों ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में केंद्र संचालक के खिलाफ तहरीर दी है.

छात्र-छात्राओं के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचे. उनका कहना है कि कौशल विकास योजना की आड़ में विद्यार्थियों के साथ अनियमितता की जा रही है और फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया है. छात्र-छात्राओं ने इस पर आपत्ति जताई तो अभद्र टिप्पणी और दुर्व्यवहार किया जा रहा है.

डाटा एंट्री कोर्स और ब्यूटीशियन कोर्स की अवधि मात्र तीन माह है, लेकिन छात्रों को जबरन एक साल का कोर्स कराया गया, कोर्स पूरा करने के बाद 6 महीने से प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, लेकिन उन्हें मात्र प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया गया जो कि फर्जी है.

पीड़ित छात्रा अनीता ने कहा कि संस्थान के प्रबंधक अभिषेक मिश्रा द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है. उनकी पत्नी भी अनाधिकृत रूप से छात्राओं को डराने धमकाने का काम बाहरी लोगों के साथ मिलकर करती हैं. इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.

एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लगभग एक दर्जन पीड़ित छात्र-छात्राओं के साथ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचे. क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा को तहरीर सौंपी और इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की. क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा का कहना है कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है. जांच करने के बाद अगर केंद्र संचालक को दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

