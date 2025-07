ETV Bharat / state

फ्लैट दिलाने के नाम पर PCS अधिकारी से लाखों की धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज - FLAT FRAUD IN HALDWANI

हल्द्वानी में फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगी ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 26, 2025 at 7:15 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 7:25 AM IST 3 Min Read

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जमीन धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वहीं इस बार एक ठेकेदार पर वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी से ठगी करने का आरोप लगा है. सीनियर पीसीएस अधिकारी की शिकायत पर काठगोदाम थाना पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. बताया जा रहा है आरोपी ठेकेदार पर पूर्व में भी कई धोखाधड़ी समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं. पीसीएस अधिकारी से की धोखाधड़ी: वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी बीएल फिरमाल ने पुलिस में तहरीर देते हुए कहा कि ठेकेदार धनंजय गिरि से उनकी साल 2017 में मुलाकात हुई थी. उस दौरान ठेकेदार ने दमुवाढूंगा में निर्माणाधीन हाउसिंग प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जहां साल 2017 में प्रोजेक्ट के तीसरी मंजिल पर स्थित करीब 1400 स्क्वायर फीट में फ्लैट को 40 लाख रुपये में बेचने का झांसा दिया गया. पीसीएस अधिकारी ने विश्वास जताते हुए उसे पांच लाख रुपये का चेक अग्रिम धनराशि के रूप में दिया. ठेकेदार ने कहा कि प्रोजेक्ट तीन साल में पूरा हो जाएगा और आपको फ्लैट मिल जाएगा. मामले की जांच में जुटी पुलिस: बाद में पता चला कि ठेकेदार ने जिस फ्लैट की बिक्री का एग्रीमेंट किया था, उस पर धनंजय गिरि ने पीएनबी बैंक के एक अधिकारी के साथ सांठगांठ कर लोन भी लिया था. जब पीसीएस अधिकारी बीएल फिरमाल को इस धोखाधड़ी का आभास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. काठगोदाम थाना प्रभारी पंकज जोशी ने बताया कि ठेकेदार धनंजय गिरि और अज्ञात बैंक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि सीनियर पीसीएस अधिकारी में आरोपी ठेकेदार और बैंक अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. आरोपी ठेकेदार के खिलाफ पहले से हल्द्वानी के कई थानों में धोखाधड़ी और कई संगीन मामले में मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर ठेकेदार से जुड़े अन्य लोगों को भी पूछताछ के दायरे में लाया जाएगा.

