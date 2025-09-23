सऊदी अरब-इजरायल में नौकरी के नाम पर ठगी, 150 लोगों से 20-20 हजार रुपए लिए, एक आरोपी गिरफ्तार
जयपुर की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया है.
Published : September 23, 2025 at 5:15 PM IST
जयपुर: सऊदी अरब और इजरायल में नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब 150 लोगों से ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में शास्त्री नगर थाना पुलिस ने सफलता हासिल की है. इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है. आरोपी पानीपेच इलाके में टूर-ट्रैवल्स का ऑफिस चलाता है. जयपुर (उत्तर) एडिशनल डीसीपी बजरंग शर्मा ने बताया कि विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी के आरोप में अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है. वह जालूपुरा में पुरानी मस्जिद के पास किराए के मकान में रह रहा था.
सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान: उन्होंने बताया कि मनोहरपुर निवासी परिवादी मोहसिन खान ने पिछले दिनों थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी सोशल मीडिया के जरिए अशोक कुमार शर्मा से जान-पहचान हुई थी. जिसने उसके और कई अन्य लोगों के साथ विदेश भेजने के नाम पर ठगी की. उन्होंने बताया कि आरोपी युवाओं को नौकरी के लिए विदेश भेजने का काम करता है. वह पानीपेच में श्याम टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से ऑफिस चलाता है.
रुपए लेकर करता रहा टाल-मटोल: वह अपने साथियों के साथ उसके ऑफिस जाकर मिला, तो सऊदी अरब की मशहूर कंपनी से वीजा आने का झांसा दिया. पासपोर्ट, वीजा, मेडिकल, फिंगर प्रिंट और स्किल टेस्ट के नाम पर 15-20 हजार रुपए एडवांस ले लिए. कुछ दिन बाद उन्होंने आरोपी से वीजा के लिए संपर्क किया, तो टाल-मटोल की और अलग-अलग बहाने से रुपए लेता रहा. इसके बाद कॉल रिसीव करना बंद कर दिया.
आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस: उन्होंने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और शास्त्री नगर थानाधिकारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया. इस टीम ने आरोपी के ऑफिस में दबिश दी तो वह और उसका साथी वहां नहीं मिले. उन्होंने बताया कि आरोपी अशोक कुमार को जालूपुरा में पुरानी मस्जिद के पास किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया. जबकि उसके साथी की तलाश जारी है. आरोपी से पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं.