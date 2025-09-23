ETV Bharat / state

सऊदी अरब-इजरायल में नौकरी के नाम पर ठगी, 150 लोगों से 20-20 हजार रुपए लिए, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 23, 2025 at 5:15 PM IST 2 Min Read