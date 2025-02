ETV Bharat / state

थाईलैंड में नौकरी के नाम पर ठगी: पलवल के युवक को म्यांमार में बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार - FRAUD IN THE NAME OF JOB

युवक को म्यांमार में बनाया बंधक, 2 एजेंट गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : Feb 21, 2025, 10:41 PM IST