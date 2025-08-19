अलवर : जिला मुख्यालय अलवर के आरआर कॉलेज ग्राउंड पर 5 अगस्त से आयोजित की जा रही अग्नि वीर सेना भर्ती में एक युवक को भर्ती प्रक्रिया में पास करने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया. इस प्रकरण में अरावली विहार थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश के लिए टीम दबिश दे रही है. बता दें अलवर में 19 अगस्त तक अग्नि वीर सेना भर्ती आयोजित की जा रही है. इसमें करीब 7500 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.

अरावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि अलवर में सेना भर्ती में रैणी थाना क्षेत्र के अंधवाडी गांव का युवक मुनफीद खां भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाला था. इस दौरान उसकी पहचान अलवाडा निवासी जुनैद खां से हुई , जिसने अपने दोस्त सुनील के सेना के बड़े अधिकारियों से संपर्क होने की बात कहकर भर्ती प्रक्रिया में पास करवाने की एवज में एक लाख रुपए की डिमांड की. उन्होंने बताया कि पीड़ित मुनफीद इससे पहले भी कई भर्ती में शामिल हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश पॉइंट निकलने से वह नौकरी से चूक जाता. थाना अधिकारी ने बताया पीड़ित आरोपी जुनैद की बातों में आ गया और उसने भर्ती प्रक्रिया में जाने से पहले जुनैद को 50 हजार रुपए की राशि दे दी. बाकी बचे हुए पैसे भर्ती परीक्षा संपूर्ण होने के बाद देने की बात तय हुई.

इसे भी पढ़ें: फर्जी तरीके से उठाया 20 करोड़ का बीमा क्लेम, झूठी FIR से पैसा वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार

थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि मुनफीद 13 अगस्त को अग्निवीर भर्ती दक्षता परीक्षा के लिए ग्राउंड में पहुंचा, जहां उसे हाइट में निकाल दिया गया. इस पर पीड़ित ने जुनैद से संपर्क किया और अपने पैसे वापस मांगे. इस पर जुनैद ने पैसे देने से मना कर दिया और फरार हो गया. इसपर मुनफीद ने अरावली विहार थाने में अपने साथ हुई ठगी का प्रकरण दर्ज करवाया. जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस की टीम ने आरोपी जुनैद व उसके साथी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि जुनैद ने अपने अकाउंट से सुनील को पैसा ट्रांसफर किया. थाना अधिकारी ने बताया इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए टीम दबिश दे रही है. जल्द ही फरार आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा.