ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, शातिर ने युवक को लगाया ₹1.20 लाख का चूना

शिमला: हिमाचल प्रदेश में धोखाधड़ी और ठगी के मामले थम नहीं रहें है. आये दिन शातिर नए-नए तरीके अपनाकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर रहें है. इस कड़ी में शिमला से हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 1 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

मामले में ठगी के शिकार पीड़ित की शिकायत पर पुलिस थाना छोटा शिमला में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने खुद को सचिवालय में कार्यरत अधिकारी बताया. आरोपी ने पीड़ित के भाई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में माली की नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उससे एक लाख रुपये की ठगी कर ली. वहीं, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता वीरेंद्र चौहान ने बताया, "कुछ दिन पहले देव कुमार नाम के व्यक्ति से उसकी जान-पहचान हुई थी. इस व्यक्ति ने खुद को हिमाचल प्रदेश सचिवालय का अफसर बताया और कहा कि वह सचिवालय में एक शाखा का प्रमुख है. आरोपी ने उसे कहा कि वह उसके भाई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में माली (गार्डनर) की नौकरी दिलवा सकता है, लेकिन इसके लिए तीन लाख रुपये देने होंगे. उसने यह भी कहा कि आधी रकम अभी और बाकी आधी रकम नियुक्ति पत्र मिलने के बाद देनी होगी. इस झांसे में आकर वीरेंद्र चौहान ने आरोपी को 1.20 लाख रुपये दे दिए. जब काफी समय बीत जाने के बाद भी न तो कोई नियुक्ति पत्र मिला और न ही नौकरी का कोई पता चला, तब उसे ठगी का अहसास हुआ. उसने जब पैसे लौटाने की बात कही तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी".