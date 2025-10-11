ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, शातिर ने युवक को लगाया ₹1.20 लाख का चूना

हिमाचल हाईकोर्ट में माली की नौकरी दिलवाने के नाम पर एक युवक से ₹1.20 लाख की ठगी.

हिमाचल हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी
हिमाचल हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में धोखाधड़ी और ठगी के मामले थम नहीं रहें है. आये दिन शातिर नए-नए तरीके अपनाकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर रहें है. इस कड़ी में शिमला से हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 1 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

मामले में ठगी के शिकार पीड़ित की शिकायत पर पुलिस थाना छोटा शिमला में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने खुद को सचिवालय में कार्यरत अधिकारी बताया. आरोपी ने पीड़ित के भाई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में माली की नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उससे एक लाख रुपये की ठगी कर ली. वहीं, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता वीरेंद्र चौहान ने बताया, "कुछ दिन पहले देव कुमार नाम के व्यक्ति से उसकी जान-पहचान हुई थी. इस व्यक्ति ने खुद को हिमाचल प्रदेश सचिवालय का अफसर बताया और कहा कि वह सचिवालय में एक शाखा का प्रमुख है. आरोपी ने उसे कहा कि वह उसके भाई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में माली (गार्डनर) की नौकरी दिलवा सकता है, लेकिन इसके लिए तीन लाख रुपये देने होंगे. उसने यह भी कहा कि आधी रकम अभी और बाकी आधी रकम नियुक्ति पत्र मिलने के बाद देनी होगी. इस झांसे में आकर वीरेंद्र चौहान ने आरोपी को 1.20 लाख रुपये दे दिए. जब काफी समय बीत जाने के बाद भी न तो कोई नियुक्ति पत्र मिला और न ही नौकरी का कोई पता चला, तब उसे ठगी का अहसास हुआ. उसने जब पैसे लौटाने की बात कही तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी".

"पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 336(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है":- संजीव गांधी, एसपी शिमला

ये भी पढ़ें: रेप केस में गिरफ्तार राजीव बिंदल के भाई पर CM सुक्खू ने क्या कहा?

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURTFRAUD IN THE NAME OF JOBHIGH COURT JOB FRAUD CASESHIMLA FRAUD CASEHC GARDENER JOB FRAUD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BPL सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा ये प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ये निर्देश

इस नेता को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, फिर क्या हुआ?

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

एक राक्षसी जो बन गई देवी और राज परिवार की दादी, इनके बिना शुरू नहीं होता कुल्लू दशहरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.