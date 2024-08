ETV Bharat / state

कॉलेज में एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, मामला दर्ज - Fraud in the name of admission

Published : 20 hours ago

डीडवाना : लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा करने के लिए कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के नाम पर 3 लाख 48 हजार रुपए की ठगी करने का मामला इस्तगासे के जरिए पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया है. मकराना थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं. कालवा छोटा निवासी खेमाराम भाकर (50) ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पुत्र परमेश्वर भाकर को लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा करना था. इसके चलते उसकी उदयपुर निवासी आरोपी जोगेंद्र सिंह से जान पहचान हो गई. आरोपी ने उसके पुत्र को बताया कि वह छात्र छात्रों को प्रयोगशाला टेक्नीशियन, पशुधन सहायक एवं नर्सिंग डिप्लोमा के लिए अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलवाने का काम करता है. एडमिशन के नाम पर ठगीः पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र आरोपी के झांसे में आ गया. 31 दिसंबर 2022 को आरोपी मकराना आया और उसके पुत्र को कॉलेज में प्रवेश दिलवाने के नाम पर 1 लाख 80 हजार रुपए ले लिए. इसके बाद 23 जनवरी 2023 को आरोपी मकराना में मिलने आया तो परिवादी के रिश्तेदार छात्र मिदीयान और राजूराम जाट को भी डिप्लोमा करवाने के लिए कॉलेज में प्रवेश दिलवाने के नाम 1 लाख 50 हजार रुपए ओर दिए गए.