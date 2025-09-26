ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग में एक और फर्जीवाड़ा; 14 अलग-अलग पिता के नाम पर 35 को मिली नौकरी, जांच में खुलासा

2007 में एक्स-रे टेक्नीशियन के 572 पदों पर नियुक्ति हुई थी. खाद्य एवं रसद विभाग की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग में एक और फर्जीवाड़ा.
स्वास्थ्य विभाग में एक और फर्जीवाड़ा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 4:23 PM IST

लखनऊ : स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन पद पर भर्ती मामले में अब नया खुलासा हुआ है. खाद्य एवं रसद विभाग की जांच रिपोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जो सीधे-सीधे धांधली की ओर इशारा करते हैं. विभाग ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को सौंप दी है.

खाद्य एवं रसद विभाग 2008 और 2016 में हुई नियुक्तियों की जांच कर रहा है. 2007 में एक्स-रे टेक्नीशियन के 572 पदों पर हुई नियुक्ति में भी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. जांच रिपोर्ट से पता चला है कि 14 अलग-अलग पिता के नाम पर 35 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गई है.

उदाहरण के तौर पर एक ही पिता गुलाब सिंह के चार बच्चों जनार्दन सिंह, नेम सिंह, अजय सिंह व अतुल कुमार सिंह की नियुक्ति हुई है. जबकि पता सभी का अलग-अलग है. स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियनों की भर्ती मामले में फर्जीवाड़े के खुलासे से सवालिया निशान खड़ा हो गया है.

यह भी पता चला है कि कई अभ्यर्थियों के नाम एक जैसे तो हैं, लेकिन उनकी जाति अलग-अलग दर्ज की गई है. दस्तावेजों में इस स्तर की हेराफेरी से साफ जाहिर है कि भर्ती में पारदर्शिता को दरकिनार कर सुनियोजित फर्जीवाड़ा किया गया. वहीं, कई अभ्यर्थियों के पते भी गलत पाए गए हैं.

रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नियुक्तियां असल अभ्यर्थियों के बजाय अपने चहेते अभ्यर्थियों की हुई है. यह खुलासा 2016 और 2008 में हुई भर्तियों की जांच के दौरान हुआ है. अब 2007 की भर्ती उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है.

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष ने कहा कि एक्स-रे टेक्नीशियन की भर्ती मामले की जांच रिपोर्ट से संबंधित फाइलें देखने के बाद निर्णय लिया जाएगा, अगर कहीं अनियमितता होगी तो कार्रवाई की जाएगी.

