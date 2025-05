ETV Bharat / state

जींद में बेटे को वर्क वीजा दिलाने और फेक वेडिंग रजिस्ट्रेशन के नाम पर 16 लाख की ठगी, 4 पर एफआईआर दर्ज - FRAUD IN JIND NAME OF WORK VISA

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 10, 2025 at 5:09 PM IST 3 Min Read

जींद: वर्क वीजा पर विदेश भेजने का झांसा देकर और एक युवती के साथ शादी का फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा कर 16 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है. मामले में शनिवार को सदर थाना सफीदों पुलिस पीड़ित की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. पहले विदेश भेजने के नाम पर लिए पैसे: दरअसल, गांव मुआना निवासी रामपाल ने सदर थाना सफीदों में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के मुताबिक रामपाल की कुलवंत और उसके बेटे अंकुश से पुरानी जान पहचान थी. कुलवंत और अंकुश ने रामपाल को शिव कॉलोनी निवासी गोल्डी से जान-पहचान करवाई. कुलवंत ने रामपाल को बताया कि गोल्डी लोगों को विदेश भेजने का काम करता है. इस पर रामपाल ने अपने बेटे को वर्क वीजा पर कनाडा भेजने के लिए कहा. इसके एवज में रामपाल से कुलवंत ने 10 लाख रुपए मांगे. कुलवंत और गोल्डी ने उससे पासपोर्ट बनवाने की बात कही. इसके बाद अलग-अलग तरीके से तीनों ने रामपाल से पैसे लिए. फर्जी शादी के नाम पर भी ऐंठे पैसे: इसके बाद कुलवंत और गोल्डी ने रामपाल से कहा कि कनाडा का वर्क वीजा बेटे के साथ बहु का भी लगेगा. इस पर रामपाल ने कहा कि उसका बेटा शादीशुदा नहीं है. इसके बाद कुलवंत और गोल्डी ने फर्जी शादी की बात कही और फिर कनाडा जाने के बाद तलाक करवाने की बात बताई. आरोपितों ने गाजियाबाद से उसके बेटे और गोल्डी के पास काम करने वाली श्वेता के साथ रामपाल के बेटे की फर्जी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया. बावजूद इसके उसके बेटे का वीजा कनाडा का नहीं लगा. जब रामपाल ने कुलवंत से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कनाडा का वीजा नहीं लग रहा है. इंग्लैंड का वीजा लगवा देंगे, जिसके लिए 25 लाख रुपये की डिमांड फिर से उन्होंने रामपाल से की. इस तरह रामपाल से चारों ने कुल 16 लाख रुपये ऐंठ लिए.

चार के खिलाफ शिकायत दर्ज: आरोपितों ने उसे गारंटी के तौर पर चेक भी दिया. बावजूद इसके उसके बेटे को न तो इंग्लैंड ना ही कनाडा भेजा गया. कुलवंत ने रुपये की गारंटी ली थी, जिसको लेकर पंचायत भी हुई. जिसमें 30 मार्च तक रुपये देने का समय दिया गया, लेकिन राशि वापस नहीं मिली. जब उन्होंने चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया. जब उसने दबाव डाला तो आरोपितों ने राशि लौटाने से मना कर दिया और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी. इसके बाद पीड़ित रामपाल ने सदर थाना सफीदों में इसकी शिकायत दर्ज कराई. रामपाल की शिकायत पर सदर थाना सफीदों पुलिस ने कुलवंत, अंकुश, गोल्डी और श्वेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. ये भी पढ़ें: भारत-पाक तनाव: अलर्ट पर अंबाला नागरिक अस्पताल प्रशासन, आपातकालीन स्थिति से निपटने की फुल तैयारी