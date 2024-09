ETV Bharat / state

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, केरल से एक और यूपी से दो लोगों की गिरफ्तारी - Fraud in the name of share trading

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 24 hours ago | Updated : 22 hours ago

यूपी से दो ठग गिरफ्तार ( ETV Bharat )

रायपुर: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को रायपुर सायबर सेल ने गिरफ्तार किया है. रेंज साइबर थाना रायपुर ने दोनों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की है. पकड़े गए लोगों के नाम पंकज दुबे और निखिल शुक्ला शामिल हैं. राजनांदगाव पुलिस ने केरल से एक युवक को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया युवक अबतक 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की रकम लोगों की हड़प चुका है. पकड़े गए मास्टरमाइंड से पुलिस अब पूछताछ कर रही है.



शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी (ETV Bharat)

