सूरजपुर में आरोपी बेटे को जेल से रिहा करवाने का झांसा, पिता से ठगे 75 हजार
ठगों ने जेल में बंद आरोपी के पिता को अपनी बातों में फंसाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 2:55 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठगी के मामले बढ़ गए हैं. पुलिस लगातार लोगों को ठगी और सायबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट कर रही है. इसके लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं. बावजूद इसके लोग इसका शिकार हो जा रहे हैं. मामले में हैरान करने वाली बात है कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो रहे हैं.
आरोपी को जेल से छुड़ाने के नाम पर ठगी: सूरजपुर में भी ऐसा ही ठगी का मामला सामने आया है. इस बार आरोपियों ने जेल में बंद एक आरोपी के पिता को अपना शिकार बनाया है. दरअसल बसदेई चौकी क्षेत्र के सीरसी गांव के रहने वाले युवक अनिल बंजारे नशीले इंजेक्शन के कारोबार में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ है. पिछले कई दिनों से वह जेल में बंद है. आरोपी के जेल जाने के दूसरे दिन अज्ञात व्यक्ति ने अनिल बंजारे के पिता चिंतामणी बंजारे को फोन किया और उनके बेटे को जेल से छुड़वाने की बात कहकर पैसे मांगने लगा.
बेटे को जेल से छुड़ाने की चाह में पिता ने यहां वहां से पैसों का इंतजाम किया और तीन बार करके 75 हजार रुपये दे दिए. लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी जब बेटा नहीं छूटा तो पिता पुलिस के पास पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई.
वो बोले के लड़का छूट जाएगा. पहले 25 हजार लिए. फिर 10 हजार रुपये मांगे. फिर जज को देना है कहकर और पैसे ले लिए. इस तरह 75 हजार रुपये ले लिए. चौकी में शिकायत दर्ज कराया हूं - चिंतामणी बंजारे, आरोपी के पिता
सूरजपुर पुलिस की अपील: एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा कि पुलिस में भर्ती, किसी परीक्षा में पास करने के नाम पर ठगी की बातें सामने आ रही है. ऐसा ही सायबर ठगी का मामला सामने आया. एनडीएीएस एक्ट में आरोपी के पिता को अज्ञात लोगों ने फोन किया और बेटे को छुड़ाने के नाम पर पैसे मांगे. इस मामले में जांच की जा रही है.बसदेई चौकी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है. जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की कि किसी भी अज्ञात कॉलर की बातों पर विश्वास ना करें. ऐसा होने पर 1930 पर कॉल करके इसकी शिकायत करें. किसी भी थाने में जाकर भी पूरी बातें बता सकते हैं.