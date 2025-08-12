ETV Bharat / state

कबीरधाम में सरकारी नौकरी का लालच देकर लाखों की ठगी, आरोपी राजनांदगांव से गिरफ्तार - FRAUD IN NAME OF GOVT JOB

कबीरधाम पुलिस ने बेरोजगार दंपति से लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Kabirdham Police Action
कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
कबीरधाम: लोहारा थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी का कबीरधाम पुलिस ने खुलासा किया है. यहां बेरोजगार दंपति को नौकरी दिलाने का लालच देकर कुल 10 लाख रुपये की ठगी हुई थी. पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी राजनांदगांव से हुई है.

कई महीनों से आरोपी था फरार: ठगी करने के बाद आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था. आरोपी ने पीड़ित दंपति को नौकरी से जुड़े फर्जी कागजात थमा दिए थे. उसके बाद से वह गायब हो गया था. पीड़ित दंपति ने जनवरी 2025 में कबीरधाम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी.

राजनांदगांव का रहने वाला है आरोपी: खम्हिरया निवासी गोपेश्वर साहू ने 6 जनवरी 2025 को साहसपुर लोहरा थाने में लिखित शिकायत दी. उन्होंने बताया कि राजनांदगांव के ममता नगर निवासी असलम खान (39 साल) ने उन्हें और उनकी पत्नी को पटवारी की नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया. सरकारी प्रक्रिया का हवाला देकर उसने 10 लाख रुपये लिए और बदले में सरकारी प्रारूप जैसा फर्जी नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया. इस शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और पतासाजी कर आरोपी को धर दबोचा.

राजनांदगांव से आरोपी असलम खान गिरफ्तार: कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह छवई ने ठगी के मामलों में कड़े एक्शन लेने के लिए निर्देश कवर्धा पुलिस को दिए हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया. आरोपी की तलाश और पतासाजी तेज की गई. टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आरोपी असलम खान को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने ठगी की बात स्वीकार की.

पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल, परीक्षा प्रवेश पत्र और फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किया, जिसे वह भरोसा जीतने के लिए दिखाता था. सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं. कोई भी व्यक्ति इस तरह के लालच में न आए और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे- धर्मेंद्र सिंह छवई, एसपी, कवर्धा पुलिस

कवर्धा पुलिस की लोगों से अपील: कवर्धा पुलिस की तरफ से लोगों को अपील जारी की गई है. कवर्धा पुलिस ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी के नाम पर पैसे न दें. छत्तीसगढ़ में सरकारी नियुक्ति केवल अधिकृत भर्ती प्रक्रिया से होती है. नौकरी दिलाने की कोई बात करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.

