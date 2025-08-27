जमशेदपुर: नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों युवक-युवतियों से ठगी करने का मामला सामने आया है. जमशेदपुर के अलावा झारखंड, बिहार और यूपी के विभिन्न जिलों के युवक-युवती इस ठगी का शिकार हुए हैं. यह मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ठगी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इस मामले के खुलासे के बाद जमशेदपुर शहर में हंगामा मच गया है.

दरअसल, गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक भवन से डेढ़ सौ से ज्यादा युवक-युवतियों को रेस्क्यू किया और सभी को थाने ले आई. इसके बाद लोगों से पूछताछ की गई. दूसरी तरफ घाटशिला क्षेत्र में भी कई युवकों को ठगों के चंगुल से छुड़ाया गया है.

पुलिस पूछताछ के दौरान पीड़ित लोगों ने बताया कि किसी से 5000, किसी से 10,000 तो किसी से 20,000 रुपये लिए गए. सभी को टाटा के अलावा शहर की अन्य कंपनियों में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया गया था. साथ ही यह भी कहा गया था कि तब तक उन्हें मार्केटिंग कंपनी में काम करना होगा.

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कंपनी ने सभी युवक-युवतियों को एक ही जगह पर रखा था. जहां से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था. वहीं, इस संबंध में डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया कि पिछले कई महीनों से नौकरी के नाम पर ठगी का खेल चल रहा था. लेकिन मामला अब सामने आया है. जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है.

