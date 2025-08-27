ETV Bharat / state

जमशेदपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड, सैकड़ों युवक-युवतियों को ठगों के चंगुल से कराया गया मुक्त - JOB FRAUD

जमशेदपुर में सैकड़ों युवक-युवतियां जॉब फ्रॉड का शिकार हुए हैं. सभी को एक मकान में रखा गया था.

fraud-in-name-of-getting-jobs-in-jamshedpur
लोगों को जॉब ठगी से कराया मुक्त (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read

जमशेदपुर: नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों युवक-युवतियों से ठगी करने का मामला सामने आया है. जमशेदपुर के अलावा झारखंड, बिहार और यूपी के विभिन्न जिलों के युवक-युवती इस ठगी का शिकार हुए हैं. यह मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ठगी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इस मामले के खुलासे के बाद जमशेदपुर शहर में हंगामा मच गया है.

दरअसल, गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक भवन से डेढ़ सौ से ज्यादा युवक-युवतियों को रेस्क्यू किया और सभी को थाने ले आई. इसके बाद लोगों से पूछताछ की गई. दूसरी तरफ घाटशिला क्षेत्र में भी कई युवकों को ठगों के चंगुल से छुड़ाया गया है.

मामले में जानकारी देते डीएसपी (ETV BHARAT)

पुलिस पूछताछ के दौरान पीड़ित लोगों ने बताया कि किसी से 5000, किसी से 10,000 तो किसी से 20,000 रुपये लिए गए. सभी को टाटा के अलावा शहर की अन्य कंपनियों में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया गया था. साथ ही यह भी कहा गया था कि तब तक उन्हें मार्केटिंग कंपनी में काम करना होगा.

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कंपनी ने सभी युवक-युवतियों को एक ही जगह पर रखा था. जहां से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था. वहीं, इस संबंध में डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया कि पिछले कई महीनों से नौकरी के नाम पर ठगी का खेल चल रहा था. लेकिन मामला अब सामने आया है. जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: टेलीग्राम और नकली एचआर स्कीम के जरिए युवक से 8.51 लाख की ठगी, FIR दर्ज

ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर युवक से 15.42 लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

आठ पुरुष-चार महिलाओं का गैंग, झांसे में फंसे तो गये काम से!

जमशेदपुर: नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों युवक-युवतियों से ठगी करने का मामला सामने आया है. जमशेदपुर के अलावा झारखंड, बिहार और यूपी के विभिन्न जिलों के युवक-युवती इस ठगी का शिकार हुए हैं. यह मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ठगी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इस मामले के खुलासे के बाद जमशेदपुर शहर में हंगामा मच गया है.

दरअसल, गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक भवन से डेढ़ सौ से ज्यादा युवक-युवतियों को रेस्क्यू किया और सभी को थाने ले आई. इसके बाद लोगों से पूछताछ की गई. दूसरी तरफ घाटशिला क्षेत्र में भी कई युवकों को ठगों के चंगुल से छुड़ाया गया है.

मामले में जानकारी देते डीएसपी (ETV BHARAT)

पुलिस पूछताछ के दौरान पीड़ित लोगों ने बताया कि किसी से 5000, किसी से 10,000 तो किसी से 20,000 रुपये लिए गए. सभी को टाटा के अलावा शहर की अन्य कंपनियों में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया गया था. साथ ही यह भी कहा गया था कि तब तक उन्हें मार्केटिंग कंपनी में काम करना होगा.

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कंपनी ने सभी युवक-युवतियों को एक ही जगह पर रखा था. जहां से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था. वहीं, इस संबंध में डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया कि पिछले कई महीनों से नौकरी के नाम पर ठगी का खेल चल रहा था. लेकिन मामला अब सामने आया है. जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: टेलीग्राम और नकली एचआर स्कीम के जरिए युवक से 8.51 लाख की ठगी, FIR दर्ज

ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर युवक से 15.42 लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

आठ पुरुष-चार महिलाओं का गैंग, झांसे में फंसे तो गये काम से!

For All Latest Updates

TAGGED:

जमशेदपुर में नौकरी के नाम पर ठगीJOB FRAUD IN JAMSHEDPURJAMSHEDPURनौकरी के नाम पर ठगीJOB FRAUD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.