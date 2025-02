ETV Bharat / state

जमशेदपुर में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी, पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़ - FRAUD IN NAME OF GOVERNMENT JOB

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Feb 27, 2025, 6:06 PM IST