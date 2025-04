ETV Bharat / state

हमीरपुर में DM के बंगले, उससे सटी 1000 करोड़ की सरकारी जमीन के कागज में फर्जीवाड़ा; पूर्व SDM, तहसीलदार सहित 13 पर केस - FRAUD IN HAMIRPUR

हमीरपुर में फर्जीवाड़ा. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 30, 2025 at 10:26 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 11:08 AM IST 3 Min Read

हमीरपुर: जिले के डीएम के बंगले और उससे लगी 58.14 एकड़ की बेशकीमती कृषि भूमि को अकृषिक दर्शाने और विपक्षियों को फायदा पहुंचाने के लिए अभिलेखों से छेड़छाड़ के आरोप में एसडीएम सदर ने तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल सहित 13 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है. इन पर बेईमानी व धोखाधड़ी समेत 7 धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है. जमीन पर दावे का यह प्रकरण लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित है. डीएम घनश्याम मीणा का कहना है कि यह जमीन करीब एक हजार करोड़ की है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. अफसरों की संदिग्ध भूमिका: एसडीएम सदर सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा ने तहरीर में बताया है कि डीएम आवास और उससे सटी मेरापुर डांडा की 51.89 एकड़ और भिलावां डांडा की 6.25 एकड़ खेतिहर जमीन के अभिलेखों के कूटरचित अभिलेख बनाए गए. ममाले में वर्ष 2004 से लेकर 2007 तक सदर तहसील में कार्यरत रहे एसडीएम विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन नायब तहसीलदार जैनेंद्र सिंह और सदर लेखपाल की भूमिका पर सवाल हैं. सरकारी संपत्ति विपक्षियों को देने के लिए फर्जीवाड़ा: एसडीएम ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल के साथ ही मुकदमे में पैरवी करने वाले नौ लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. आरोप है कि इन अधिकारियों व कर्मचारियों ने षड्यंत्र कर विपक्षीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से छल व बेईमानीपूर्वक अवैध लाभ प्राप्त कर कूटरचित अभिलेख तैयार किए. साथ ही सही अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए. लोकसेवक होते हुए सरकारी संपत्ति को बेईमानी से विपक्षीगण को लाभ पहुंचाया गया है. इनके द्वारा करोड़ों की सरकारी भूमि को विपक्षीगण के नाम कराने के लिए भ्रष्टाचार किया गया.

ये भी नामजद: एफआईआर में कानपुर के स्वरूप नगर निवासी रमेश कुमार सिंघल, जानकीशरण सिंघल, राधारमण सिंघल, तिलकनगर पूर्वी कानपुर निवासी प्रकाश मोहन सिंघल, वाराणसी निवासी सूर्यनारायण, लखनऊ निवासी विवेक कुमार, शहर के रमेड़ी निवासी विशाल सिंघल, हिमांशु सिंघल, आनंदेश्वर अग्रवाल को भी नामजद किया गया है. आरोपियों का दावा था कि जिलाधिकारी आवास उनकी पुश्तैनी जमीन पर बना है. इसके लिए उन लोगों ने उस समय के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए. अब मामला सामने आने पर एसडीएम ने उस समय के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है जमीन का इतिहास: भूमि के विवाद की शुरुआत देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से होती है. दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने बगावत करने के जुर्म में उस वक्त के क्रांतिकारी माधवराव व नारायनराव की कोठी तथा उससे संबद्ध भूमि जब्त कर ली थी, जिस पर वर्तमान में डीएम का बंगला और खेतिहर जमीन है. यह भूमि नजूल की संपत्ति रही है, जो 1932 में राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई. आज तक राजस्व विभाग के रूप में दर्ज है तथा सरकार के कब्जे में चली आ रही है. यह भी पढ़ें: भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में बुलडोजर एक्शन; मदरसे सील, मस्जिदों को नोटिस, सैकड़ों अवैध धार्मिक स्थल ढहाए गए

