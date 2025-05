ETV Bharat / state

धौलपुर में फर्जीवाड़ा: सिलिकोसिस के 106 फर्जी मरीज दिखाकर 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का गबन - SCAM IN THE NAME OF SILICOSIS

खनन क्षेत्र में डस्ट से होती है सिलिकोसिस बीमारी ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया. विभाग के कुछ कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 106 फर्जी मरीजों को सिलिकोसिस रोगी दिखाते हुए करीब 3 करोड़ 17 लाख 59 हजार रुपए का गबन किया. मामला संज्ञान में आते ही विभाग में हड़कंप मच गया. विभाग ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया. प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्म सिंह मीणा ने बताया कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच 109 सिलिकोसिस रोगियों का पंजीकरण किया था. इनमें 106 मरीज फर्जी पाए गए. जांच में पाया कि इन मरीजों का जिला अस्पताल की ओपीडी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था. सभी के एक्स-रे अन्यत्र कराए गए, जबकि फर्जी ओपीडी नंबर अस्पताल के रेडियोग्राफर से जारी थे. इस फर्जीवाड़े में रेडियोग्राफर, चिकित्सक और अन्य कर्मचारियों की लिप्तता पाई गई. डॉ. मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र जारी होने पर मरीजों को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 3 लाख रुपए सहायता राशि, मृत्यु उपरांत 2 लाख रुपए परिवार को मिलते हैं. इसके अलावा दवाइयों और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है. योजना का दुरुपयोग कर बड़ी मात्रा में सरकारी धन की हेराफेरी की गई. सीएमएचओ डॉ. धर्म सिंह मीणा बोले... (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें:डॉक्टरों ने फर्जी मरीजों को बांटे सिलिकोसिस के प्रमाणपत्र, 9 डॉक्टर सहित 20 चिकित्साकर्मी APO - चिकित्सा विभाग तेजी से बढ़े तो हुआ शक: जनवरी से मार्च के बीच हर माह 27 से 30 नए सिलिकोसिस मरीज सामने आए थे. इससे अधिकारियों को संदेह हुआ. ओपीडी में कोई रिकॉर्ड न होना और फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाभ उठाकर घोटाले का आधार बना. जांच में रेडियोग्राफर और एक चिकित्सक की भूमिका संदिग्ध पाई गई. अन्य कर्मचारी भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं. मामले की जांच कोतवाली पुलिस के साथ विभागीय स्तर पर भी जारी है. और भी खुलासे संभव: चिकित्सा विभाग जिले के सभी सिलिकोसिस मरीजों का रिकॉर्ड खंगाल रहा है. अधिकारी इस घोटाले को और व्यापक मान रहे हैं. आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है.

