पाकुड़ में आधार कार्ड बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, जांच में जुटा प्रशासन!

पाकुड़ में आधार कार्ड बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, जांच में जुटा प्रशासन!
पाकुड़ जिला में आधार कार्ड बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है.
Published : October 11, 2025 at 8:41 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 8:52 PM IST
पाकुड़: झारखंड राज्य के अंतिम छोर में बसे पाकुड़ जिला के ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का एक मामला सामने आया है.
फर्जी आधार कार्ड बनाने के इस मामले में मिली शिकायत पर प्रशासन जांच में जुट गया है. जिन ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाने का मामला चल रहा है उनमें पाकुड़ सदर प्रखंड का भवानीपुर, चांचकी, इलामी, पृथ्वीनगर, अंजना और झिकरहट्टी पूर्वी एवं पश्चिमी शामिल है.
फर्जीवाड़ा के इस खेल में उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम और कर्नाटक राज्य के यूआईडी लॉगिन आइडी का इस्तेमाल किया जा रहा है. शिकायतकर्ता तनवीर आलम ने डीसी को दिये अपने लिखित शिकायत में उल्लेख किया है. शिकायत के मुताबिक पश्चिम बंगाल से सटे इन सभी पंचायतो में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आइडी कार्ड, अंक प्रमाण पत्र का उपयोग कर जाली तरीके से आधार कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है.
इसको लेकर डीसी मनीष कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायतकर्ता के आवेदन को एसपी और एसडीओ को कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया है. एसडीओ द्वारा मामले की जांच कर दो दिन के अंदर जांच रिपोर्ट एवं कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश सदर बीडीओ को दिया है. बीडीओ समीर अलफ्रेड मुर्मू ने पंचायत सचिवों को 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है ताकि वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके.
इस मामले में जब यूआईडी के जिला समन्वयक रितेश कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि लगाए गये जिन लोगों के द्वारा आधार बनाने के नामों की चर्चा है उनमें से किसी को भी यूआईडी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया और न ही कोई रिकॉर्ड में नाम दर्ज है. उन्होंने बताया कि जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उसमे कुछ सुधार कोई भी व्यक्ति खुद से कर सकता है. जहां तक फर्जी आधार, दूसरे के लॉगिन से आधार बनाने की बात है तो इसकी जांच की जाएगी और चिन्हित कर कार्रवाई होगी.
बहरहाल, पाकुड़ सदर प्रखंड के सात पंचायतों में फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर दूसरे राज्यों के यूआइडी लॉगिन आइडी का उपयोग कर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने के इस मामले की जांच अबतक नहीं हुई है. लेकिन यह मामला जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है. जिन इलाको में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है वे सभी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है.
