केंद्रीय मंत्री और उनके प्रतिनिधि सहित 5 पर जालसाजी का केस दर्ज करने के आदेश; फर्जी बैनामा कराने का लगा है आरोप - GONDA NEWS

मंत्री के प्रतिनिधि राजेश सिंह का कहना है, कि हमें आदेश की कॉपी नहीं मिली है. कोर्ट के आदेश पर कुछ नहीं कह सकता.

केंद्रीय मंत्री सहित 5 पर जालसाजी का केस दर्ज करने के आदेश.
केंद्रीय मंत्री सहित 5 पर जालसाजी का केस दर्ज करने के आदेश.
Published : August 13, 2025 at 11:23 AM IST

Published : August 13, 2025 at 11:23 AM IST

गोंडा: एमपी/एमएलए कोर्ट ने जालसाजी के आरोप में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह सहित 5 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. शिकायतकर्ता का आरोप है, कि बैनामा भूमि पर विपक्षियों ने दोबारा बैनामा करा लिया है. इस मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन एमपी/एमएलए कोर्ट की जज अपेक्षा सिंह ने पीड़ित अजय सिंह के प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए दिया आदेश दिया है.

इसमें केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, राजेश सिंह, सहदेव यादव, पिंकू और क्रांति सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी. आरोप है, कि वादी अजय सिंह की पत्नी मनीषा सिंह की बैनामाशुदा भूमि पर विपक्षियों ने फिर से बैनामा करवा लिया.

इस बैनामे में पिछली तारीख की स्टांप पेपर का प्रयोग किया गया है. विक्रेता विट्ठल देवी को प्रलोभन और प्रभाव में लेकर मिथिलेश रस्तोगी के नाम से पुराने स्टांप पेपर का प्रयोग करके 16 डिसमिल भूमि का बैनामा कराया गया है.

पीड़ित अजय सिंह.

जमीन का फर्जी में बैनामा करने की जानकारी होने पर वादी ने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस पर आरोपियों ने जमीन पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी भी दी. अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद सभी के विरुद्ध मनकापुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने का आदेश दिया गया है.

इस मामले में वादी की ओर से पहले दर्ज कराए गए मुकदमे में पुलिस एफआर लगा चुकी है. इसके बाद पीड़ित द्वारा प्रोटेस्ट दाखिल किए जाने पर कोर्ट ने पुलिस को मामले में विवेचना करने के आदेश दिए हैं.

वहीं, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि राजेश सिंह का कहना है, कि अभी हमें इस आदेश की कॉपी नहीं मिली है. कोर्ट के आदेश पर फिलहाल कुछ कहना उचित नहीं है. पीड़ित अजय सिंह ने बताया कि हमारी पत्नी के नाम जमीन बैनामा थी.

जमीन पर सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उनके प्रतिनिधि राजेश, सहदेव यादव, पिंकू और क्रांति सिंह जालसाजी करके उसकी जमीन पर दोबारा बैनामा करवा लिया. पीड़ित का कहना है, कि हमको और हमारे परिवार को धमकी दी जा रही है. हमारे साथ कोई घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विपक्षियों की होगी.

