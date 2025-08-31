हल्द्वानी: उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश पाने के लिए फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में कुछ अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर इस योजना का लाभ लेने की कोशिश की है. जहां जांच में सामने पाया गया है कि 17 बच्चों के अभिभावकों के द्वारा आय का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया है.

फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के मामले में खंड शिक्षाधिकारी हल्द्वानी तारा सिंह ने हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर अभिभावकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खंड शिक्षा अधिकारी के मुताबिक, शिकायत मिली थी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन का लाभ लेने के लिए कुछ अभिभावकों ने अपने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं. जहां जांच पड़ताल कराई गई तो 17 अभिभावकों द्वारा जाली प्रमाण पत्र लगाया गया पाया गया है.

इस मामले में एसडीएम राहुल शाह ने तहसीलदार हल्द्वानी को मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए. फिर तहसीलदार ने खंड शिक्षाधिकारी हल्द्वानी को मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा था. जहां खंड शिक्षाधिकारी तारा सिंह ने मुख्य शिक्षाधिकारी से मामले में मुकदमा दर्ज कराए जाने की इजाजत ली. इसके बाद फर्जीवाड़ा करने वाले अभिभावको के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर जांच कर रही है.

हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

गौरतलब है शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी निजी स्कूलों में प्रतिवर्ष कक्षा एक से एडमिशन में 25 फीसदी सीटें आरक्षित हैं. आरटीई के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई की फीस सरकार उठाती है. इस योजना के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 55 हजार रुपये निर्धारित की गई है. फिर भी इस योजना का लाभ लेने के लिए कई अभिभावकों ने आय प्रमाण पत्र का फर्जी दस्तावेज लगाया है.

बताया जा रहा है कि कई अभिभावकों द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा था. जांच के बाद अब इन अभिभावकों के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा.

