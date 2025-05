ETV Bharat / state

पति की शादी दूसरी महिला से करवाकर धोखाधड़ी, असली पति पत्नी पैसा लेकर फरार - FRAUD BY HUSBAND MARRIED

पति की शादी दूसरी महिला से करवाकर धोखाधड़ी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

Published : May 31, 2025 at 5:07 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 5:24 PM IST

बिलासपुर : बिलासपुर में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली महिला ने अपने पति की शादी एक युवती से करवाकर उसे लाखों रुपए की चपत लगा दी है. मैरिज ब्यूरो में जब युवती शादी करवाने के लिए पहुंची तो ब्यूरो संचालिका ने उसे एक लड़के की तस्वीर दिखाई और दोनों की शादी करवा दी.शादी के बाद युवक ने बहाना करके अलग-अलग समय कुल सात लाख रुपए महिला से ले लिए.इसके बाद एक दिन अचानक लापता हो गया.जब महिला ने अपने पति की तलाश शुरु की तो बड़ा खुलासा हुआ.जिस युवक को वो अपना पति मान रही थी,दरअसल वो मैरिज ब्यूरो संचालिका का पति निकला.जिनका एक बच्चा भी है.महिला ने अपने साथ हुई इस धोखाखड़ी की शिकायत पुलिस से की है. युवक ने शादी के बाद बिताया समय : जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण की रहने वाली है दमयन्ती ने जुलाई 2024 में शादी के लिए एक मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन कराया. मैरिज ब्यूरो को चित्रा नाम की महिला चलाती थी.चित्रा महिला दमयंती को अपने ही पति संजय चौधरी का प्रोफाइल भेजी. संजय पहले से ही शादीशुदा था इसकी भनक दमयंती को नही थी.लेकिन उसे लड़के का प्रोफाइल पसंद आ गया. इस बीच गिरौधपुरी धाम में संजय और दमयंती की शादी हुई. शादी के बाद संजय दमयंती को हरियाणा के सिरसा गांव ले गया.इसके बाद दोनों फिर बिलासपुर वापस लौट आए और विनोबा नगर में किराए के मकान में रहने लगे.





सतनाम मैरिज ब्यूरो संचालिका चित्रा पर धोखे में रखकर शादी करवाने का आरोप है.प्रार्थिया ने आवेदन दिया है कि उसकी शादी सतनाम ब्यूरो की संचालिका चित्रा ने संजय नाम के युवक से करवाई.जो शादी के बाद हरियाणा के हिसार में रहने लगे. प्रार्थिया को बाद में पता चला कि संजय पहले से ही शादीशुदा है.वो मैरिज ब्यूरो संचालिका चित्रा का ही पति है.दोनों का एक बेटा भी है.प्रार्थिया की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है- निमितेश सिंह,सीएसपी पति की शादी दूसरी महिला से करवाकर धोखाधड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

