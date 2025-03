ETV Bharat / state

"आपके बेटे को विदेश में कर दूंगा सेटल" ये कहकर ठग लिए साढे 40 लाख रुपए, जींद में मामला दर्ज - FRAUD NAME OF SENDING TO AMERICA

अमेरिका भेजने के नाम पर ठगी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : Mar 19, 2025, 12:57 PM IST

जींद: अमेरीका भेज कर वहां सेटल करने का झांसा देकर एक शख्स से 40 लाख 50 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित युवक को बीते दो मार्च को पनामा से डिपोर्ट कर दिया गया है. मंगलवार को पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़ित युवक के पिता की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है. इमिग्रेशन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. विदेश में सेटल करना का दिया झांसा: दरअसल, जींद जिले के जामनी गांव निवासी जयपाल ने पिल्लूखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में जयपाल ने बताया कि "ढाठरथ गांव के नरेश के साथ मेरी जान पहचान थी. नरेश का भाई अमेरीका में सेटल है. अप्रैल 2024 में नरेश ने बताया कि वह युवकों को विदेश भेजने का काम करने के साथ ही वहां पर सेटल करवा देता है. नरेश के झांसे में आकर मैंने अपने बेटे सचिन को अमेरीका भेजने के लिए उससे कहा. इस पर नरेश ने सचिन को अमेरीका भेजने का आश्वासन दिया." आरोपी ने वसूले 40 लाख से अधिक रुपए: अपनी शिकायत में जयपाल ने आगे बताया, " मेरे बेटे सचिन को अमेरिका भेजने के लिए नरेश ने 45 लाख रुपये की डिमांड की थी. बीते 5 मई 2024 को मैंने आधा एकड़ जमीन बेचकर 15 लाख रुपये दे दिए. 7 जुलाई 2024 को नरेश मेरे बेटे सचिन को दस्तावेजों के साथ अमेरीका के लिए ले गया. वीजा और पासपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर देने की बात कही. इस बीच नरेश ने मुझे आश्वासन दिया कि सचिन को कोई दिक्कत नहीं होगी और सचिन को विदेश भेज दिया. आश्वासन देकर नरेश ने मुझसे से 40 लाख 50 हजार रुपए वसूल कर लिए. "