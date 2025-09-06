ETV Bharat / state

रोहतक में ठग गिरफ्तार, अमेरिका से भांजा बनकर व्यक्ति को लगाया लाखों रुपये का चूना, पहले भी दर्ज हैं कई मामले

रोहतक में पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया.

रोहतक में ठग गिरफ्तार
रोहतक में ठग गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. दरअसल, आरोपी अमेरिका से भांजा बनकर एक व्यक्ति से 4 लाख 37 हजार रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने उसे 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है.

विदेश से भांजा बनकर की ठगी: रोहतक में गांव आसन निवासी कमल ने शिकायत में बताया कि "29 अगस्त, 2024 को कमल के व्हाट्सएप पर एक कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने खुद को अमेरिका में रहने वाला उसका भांजा बताया. पीड़ित का भांजा भी अमेरिका में ही रह रहा है. इसके बाद कॉल पर आरोपी ने कहा कि उसका एक दोस्त कोलकाता के अस्पताल में भर्ती है. उसे पैसों की जरूरत है".

लाखों का लगाया चूना: शिकायतकर्ता कमल ने बताया कि "कॉल करने वाले युवक को अपना भांजा समझकर अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 4 लाख 34 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिये. बाद में कमल ने अफनी बहन के पास फोन कर भांजे का नंबर लेकर बात की. जिसके बाद उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है". पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 सितंबर 2024 को आईएमटी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 319 के तहत केस दर्ज किया गया था.

पहले भी दर्ज हैं कई मामले: आईएमटी पुलिस स्टेशन के प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि "पुलिस जांच टीम ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी पार्थ को प्रोडक्शन वारंट हासिल कर गिरफ्तार किया है. वह किसी अन्य आपराधिक मामले में सिरसा जेल में बंद था. पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी का पैसा आरोपी अपने बैंक अकाउंट में डलवाता है. ठगी की रकम को आरोपी अपने अन्य साथियों के अकाउंट में कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए जमा कराता है. 6 हजार रुपये कमीशन पर काम करता है. आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. आरोपी पार्थ के खिलाफ सिरसा, यमुनानगर व पानीपत में भी केस दर्ज हैं."

ROHTAK VILLAGE ASAN FRAUDFRAUD ACCUSED ARRESTEDभांजा बनकर ठगीरोहतक में ठग गिरफ्तारFRAUD ACCUSED ARRESTED IN ROHTAK

