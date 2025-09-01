जयपुर: राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है. वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी सदन में अपनी-अपनी रणनीति के साथ उतरने को तैयार हैं. विपक्ष के रुख और सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार से साफ है कि मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है.

ऐसे चलेगी सदन की कार्यवाही: विधानसभा सचिवालय के तय कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सबसे पहले विधानसभा प्रमुख सचिव, पिछले सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन में प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है. इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (अध्यादेश सं. 1) सदन की मेज पर रखेंगे.

इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री और प्रवर समिति के सभापति डॉ. प्रेम चन्द बैरवा राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करेंगे. इसके बाद शोकाभिव्यक्ति की जाएगी और कार्यवाही को अगले कार्यदिवस तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा.

विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना: सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर यह संकेत दे दिया है कि वह जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है. विपक्ष का कहना है कि पंचायत-निकाय और छात्रसंघ चुनाव कराने, स्कूल दुर्घटना में बच्चों की मौत और जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करवाने, स्मार्ट मीटर पर जनता में आक्रोश, अतिवृष्टि और फसल खराबे से किसानों को हुए नुकसान, मकानों की क्षति पर मुआवजा, किसानों को खाद-बीज की किल्लत और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा. स्पष्ट है कि राजस्थान विधानसभा का यह मानसून सत्र केवल औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी.