लखनऊ/अलीगढ़: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि को भाजपा हिंदू 'गौरव दिवस' के तौर पर मना रही है. सीएम योगी ने स्व. कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. वहीं, अलीगढ़ में आयोजित 'हिंदू गौरव दिवस' कार्यक्रम में सीएम योगी सहित प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी शामिल होंगे.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. सोशल मीडिया पर अपने संदेश में सीएम योगी ने लिखा, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परम राम भक्त, 'पद्म विभूषण', श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. 'बाबूजी' असाधारण व्यक्तित्व के साथ अपने मूल्यों, आदर्शों पर सदैव अडिग रहे. अपनी प्रशासनिक दक्षता से उन्होंने देश और प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी. उनकी पावन स्मृतियों को कोटि-कोटि नमन.

राम मंदिर आंदोलन के नायकों में से एक: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल्याण सिंह, जिन्हें प्यार से 'बाबूजी' कहा जाता था, न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि राम मंदिर आंदोलन के महानायकों में से एक थे. उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अलीगढ़ के मढ़ौली गांव में 5 जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1967 में अतरौली से विधायक बनकर की. वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बाद में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया. भारतीय राजनीति में उनके योगदान और मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में किए गए सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों को लेकर हमेशा याद किया जाएगा.

अलीगढ़ में 'हिंदू गौरव दिवस' कार्यक्रम: उनकी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में 'हिंदू गौरव दिवस' के रूप में भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे.

इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, कृषि शिक्षा मंत्री बलदेव सिंह औलख और श्रम मंत्री मनोहर लाल शामिल हैं.

राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव और व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी अलीगढ़ पहुंचेंगे. उन्नाव के सांसद और आचार्य महामंडलेश्वर साक्षी महाराज और भाजपा सांसद, विधायक, क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता में जुटेंगे. यह आयोजन कल्याण सिंह के योगदान को याद करने और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का एक मंच होगा.

अलीगढ़ में हुई तैयारियां: यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम अलीगढ़ के रामघाट रोड पर आयोजित होगा. इसे भाजपा बड़े जनसमागम और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है. स्व. कल्याण सिंह को हिंदुत्व और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है. उनकी पुण्यतिथि पर होने वाला यह कार्यक्रम हिंदू गौरव दिवस के रूप में लगातार चौथे वर्ष आयोजित हो रहा है.

कार्यक्रम को भाजपा संगठन और सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है. अलीगढ़ और ब्रज क्षेत्र भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है. कल्याण सिंह की छवि राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की राजनीति से गहराई से जुड़ी रही है, इसलिए भाजपा इस मौके को जनता से जुड़ने और अपने राजनीतिक आधार को और मजबूत करने के अवसर के रूप में भी इस्तेमाल कर रही है.

'हिंदू गौरव दिवस' केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान और संकल्प का पर्व भी है. भाजपा इसे बाबूजी की विचारधारा और उनके योगदान को याद करने के साथ-साथ हिंदू समाज को एकजुट करने और अपने समर्थन आधार को सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में देख रही है.

