रामलीला का चौथा दिन: श्रीराम के राज्याभिषेक, वनवास और शिव धनुष भंग के प्रसंग का अद्भुत मंचन, गूंजे जयकारे

दिल्ली की रामलीला में श्रीराम के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण एवं रोमांचक प्रसंगों का अद्भुत मंचन किया गया.

दिल्ली की रामलीला में कैकेई और मंथरा के बीच संवाद का मंचन
दिल्ली की रामलीला में कैकेई और मंथरा के बीच संवाद का मंचन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2025 at 2:29 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली : दिल्ली में रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है. इसी कड़ी में लाल किला ग्राउंड में आयोजित नव श्री धार्मिक लीला कमेटी भी आकर्षक रामलीला का आयोजन करती है. रामलीला मंचन के चौथे दिन यानि गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण एवं रोमांचक प्रसंगों का अद्भुत मंचन किया गया.

रामलीला में अलग-अलग दृश्यों का किया जा रहा मंचन : रामलीला में राजाओं का स्वागत, धनुष तोड़ने का असफल प्रयास, लक्ष्मण का क्रोध, रावण का आगमन, श्रीराम द्वारा शिव धनुष भंग, परशुराम संवाद तथा सीता जी द्वारा वरमाला जैसे रोचक प्रसंगों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. श्रीराम–सीता विवाह एवं भव्य राम बारात का आयोजन भक्तिमय माहौल के बीच संपन्न हुआ. कमेटी के मंत्री प्रकाश बराठी ने जानकारी दी कि यह मंचन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आदर्श जीवन, मर्यादा और सत्य के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम भी है.

रामलीला में दर्शकों का मन मोह रहा अद्भुत मंचन (ETV Bharat)

लीला ग्राउंड में बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुरक्षा सख्त : इस रामलीला मंचन को देखने सांसद बांसुरी स्वराज, VHP अध्यक्ष आलोक कुमार पधारे. लाल किला ग्राउंड में आयोजित होने वाली तीन मुख्य रामलीलाओं लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के मुताबिक मंचन के चौथे दिन लीला ग्राउंड में राम भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कमेटी ने सुरक्षा के इंतजाम को और पुख्ता करते हुए पुलिस बल को बढ़ा दिया. दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, लीला कमेटी के वॉलेंटियर के साथ ही अब हमने ग्राउंड के चारों और बाउंसरों को तैनात किया है.

सिंगर शंकर साहनी के गीतों में लोगों ने मिलाए सुर : अर्जुन कुमार के अनुसार चौथे दिन लीला मंचन में प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी को गंगा पार कराते केवट का किरदार निभा रहे नामी सिंगर एक्टर शंकर साहनी ने इस दृश्य को करते समय अपनी मधुर आवाज में अनेक गीतों को जब प्रस्तुत किया तो ग्राउंड में मौजूद रामभक्तों ने भी उनके स्वर के साथ अपना स्वर मिलाया. लीला मंच पर प्रभु श्री के राज्याभिषेक की घोषणा से लेकर निषाद राज भेंट और केवट प्रसंग तक की लीला का मंचन मुंबई फिल्म नगरी टीवी और दिल्ली रंगमंच के अनुभवी कलाकारों द्वारा किया गया.

स्वच्छ यमुना सफाई के लिए लोगों को दिया गया संदेश: चिराग स्थित श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली के मुख्य संरक्षक राकेश गुलिया ने बताया कि इस बार स्वच्छ यमुना सफाई के लिए भी लोगों को मंच के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. चौथे दिन रामलीला मैदान में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा के पूर्व सदस्य रमेश बिधूड़ी, विधायक शिखा राय उपस्थित रही. श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली के मुख्य संरक्षक राकेश गुलिया ने बताया 26 सितम्बर सीता विदाई, दशरथ कैकेई संवाद, राम वनवास, निषाद राज मिलन होगा.

