चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई', अंडरवियर में छुपाकर लाया था स्मार्टवॉच

इंटरनेट से जुड़ी थी स्मार्टवॉच: एडिशनल डीसीपी पूनमचंद बिश्नोई ने बताया कि अशोकनगर थाना इलाके में स्थित महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की पहली पारी में नकल के मामले में आरोपी रवि झाझडिया को गिरफ्तार किया गया. आरोपी सीकर का रहने वाला है, वर्तमान में मुरलीपुरा इलाके में रह रहा था. बीटेक की पढ़ाई किया हुआ है. आरोपी स्मार्ट वॉच के जरिए नकल करने की कोशिश कर रहा था. अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र मिलते ही उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी. संदेह होने पर वहां पर मौजूद स्टॉफ ने केंद्र अधीक्षक को बुलाकर अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली, तो उसके अंडरवियर से स्मार्टवॉच निकली. स्मार्टवॉच में मोबाइल की सिम डाल रखी थी, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी.

जयपुर: राजधानी जयपुर में पुलिस ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले एक 'मुन्ना भाई' को पकड़ा है. अभ्यर्थी अंडरवियर में स्मार्टवॉच छुपाकर लाया था. संदेह होने पर अभ्यर्थी की तलाशी ली गई, तो अंडरवियर में स्मार्टवॉच बरामद हुई. अशोक नगर थाना पुलिस ने आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पहले भी कई परीक्षाएं दे चुका है, लेकिन किसी में पास नहीं हो पाया.

फोटो अपलोड कर गूगल से उत्तर लेने का था इरादा: उन्होंने बताया कि आरोपी का उद्देश्य था कि स्मार्टवॉच के जरिए पेपर की फोटो खींचकर गूगल के माध्यम से उत्तर लेता. इस तरह से नकल करके परीक्षा में पास होने का उद्देश्य था. इस नकल के मामले में और कौन आरोपी के साथ जुड़ा हुआ है, इस संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसकी उम्र बीत गई थी और कई परीक्षाएं दे चुका था, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी. इसलिए इस तरह का हथकंडा अपनाया. इस संबंध में अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच एडिशनल डीसीपी पूनमचंद बिश्नोई कर रहे हैं. अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन पहली पारी में जहां 85.62 फीसदी उपस्थिति रही. वहीं दूसरी पारी में 86.58 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपना भाग्य आजमाया. यह परीक्षा 6 पारियों में आयोजित हो रही है. रविवार को परीक्षा का आखिरी दिन रहेगा. परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं. यह भर्ती परीक्षा 53749 पदों के लिए आयोजित करवाई जा रही है. खास बात यह है कि इस परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र नहीं दिए जा रहे हैं. 22 सितंबर को सभी प्रश्न पत्र सेट कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएंगे.